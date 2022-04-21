​​​​​​​Услышать избирателей

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров обсудил с молодежью и общественностью Алматы вопросы избирательного процесса.

На встрече с общественностью Нурлан Абдиров отметил, что январские события заставили казахстанцев задуматься, переосмыслить многие вопросы и сделать правильные выводы ради будущего страны. В нынешнем Послании Президента Касым-Жомарта Токаева были отражены многие актуальные вопросы жизни общества, заявлены масштабные политические реформы, которые уже претворяются в жизнь.

Глава ЦИК рассказал, что члены Центризбиркома уже побывали в 13 регионах страны, посетили отдаленные районы и села, услышали мнения сельчан о том, как прошли первые выборы сельских акимов, как работают народные избранники.

По его словам, подобные встречи важны тем, что дают возможность из первых уст услышать чаяния людей, ответить на самые насущные вопросы, узнать, какие проблемы необходимо устранять на законодательном уровне.

Нурлан Абдиров и представители ЦИК ответили на вопросы участников встречи.

В ходе встречи с алматинской молодежью обсуждались возможности выдвижения кандидатов на выборные должности от молодежных НПО, вопросы обеспечения прозрачности и гласности избирательного процесса. Также представители молодого поколения рекомендовали модернизировать работу территориальных избирательных комиссий по информированию граждан, а кандидатам и политическим партиям – более активно проводить предвыборную агитацию.

Подводя итоги встреч, Нурлан Абдиров отметил, что видит задачу ЦИК в том, чтобы обеспечить в стране проведение открытых и честных выборов, а работу участковых избирательных комиссий– строго в рамках закона.

– Все наши встречи нацелены на то, чтобы предстоящие изменения в законодательство о выборах были подкреплены обоснованными аргументами из жизни, – подчеркнул он.

На вопрос, как повысить доверие к ЦИК, Нурлан Абдиров ответил, что сам факт открытого диалога с населением является первым шагом на этом пути. Поэтому он считает важной и принципиальной отдельную встречу с молодежью, которая должна понимать: выборы являются не просто гражданской обязанностью, но и участием в управлении государством.

Делясь мнением о встрече, член общественного объединения «Независимые наблюдатели» Мухтар Галимжанов отметил, что он удовлетворен возможностью поднять и донести до членов ЦИК волнующие общественность воп­росы, и подчеркнул, что независимые наблюдатели должны вносить свой вклад в проведение честных и прозрачных выборов.