Услышать каждого ученика

Философия инклюзивного образования такова: каждый ребенок имеет право учиться. А детсады, школы и колледжи должны создавать для этого условия. Именно эта тема стала главной на рес­публиканской конференции «Образование детей с особыми образовательными потребнос­тями: мастерство, методы и цифровые подходы», которая прошла в столице.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники со всех регионов представили опыт педагогической работы, коррекционно-развивающие методы и цифровые решения. Они обсудили вопросы доступности помощи, подготовки специалистов и организации школьной среды для потребностей каждого ребенка.

Представитель департамента инклюзивного и специального образования Министерства просвещения Мира Нургалиева сообщила, что в Казахстане более 237 тыс. детей с особыми образовательными потребнос­тями. И большинство из них, по ее словам, охвачены обучением. Так, более 49 тыс. ребятишек посещают детские сады, свыше 139 тыс. – школы, 4,5 тыс. – организации ТиПО. Порядка 17 тыс. обучаются в специальных учреждениях.

– Основная задача – обеспечить доступность качественного образования и необходимой поддержки с учетом индивидуальных потребностей каждого ребенка. Для этого в учебных заведениях созданы службы психолого-педагогического сопровож­дения. В их составе работают более 35 тысяч специалистов. В школах страны действуют около 1 200 кабинетов для детей с особыми образовательными потребностями, – отметила представитель министерства.

По словам Миры Нургалиевой, важна помощь непосредственно в учебном процессе. Сегодня в организациях образования работают 7,5 тыс. педагогов-ассистентов и более 200 индивидуальных помощников. Они сопровождают ребенка, помогают ему адаптироваться к образовательной среде, общаться со сверстниками и развивать социальные навыки.

Кроме того, в Казахстане действует 541 специальная организация: 100 школ, 49 детских садов, 126 психолого-медико-педагогических консультаций, 240 кабинетов коррекции, 14 реа­билитационных центров и 12 центров аутизма. Всего за последний год сеть увеличилась на 36 заведений, что дает возможности получить образование детям в регионах.

Вместе с тем развитие инфраструктуры требует подготовки кадров и повышения их квалификации. Мира Нургалиева признает, что дефицит составляет около 3 тыс. специалистов.

– К примеру, по специальности «логопедия» обучают в девяти колледжах республики, где получают образование более 400 студентов. В квалификационные требования по этой специальности вносятся изменения, – обозначила представитель министерства.

За последние шесть лет Нацио­нальным научно-прак­тическим центром развития специального и инклюзивного образования подготовлены типовые учебные планы, 360 специальных учебных программ, более 300 учебников и учебно-методических комплексов. Они разработаны с учетом особенностей и нарушений развития обучающихся.

О ситуации в столице рассказала руководитель отдела содержания и методики общего среднего образования управления образования Астаны Асыл Аманкельдиева. В городе насчитывается более 25 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. Психолого-педагогической поддержкой охвачены 70% из них.

– В школах условия для инклюзивного образования созданы на сто процентов, – сказала Асыл Аманкельдиева. – Во всех образовательных учреждениях открыты кабинеты поддержки. Из года в год увеличивается и количество специальных организаций. Для 5 800 несовершеннолетних в соответствии с заключениями ПМПК разработаны коррекционно-развиваю­щие программы. В прошлом учебном году с положительной динамикой выпущены 480 детей. Это хороший показатель, и он стал возможным благодаря труду педагогов и специалистов.

Асыл Аманкельдиева проинформировала, что за последние пять лет количество специальных организаций образования увеличилось. В столице действуют десять ПМПК, пять кабинетов психолого-педагогической коррекции, три специальные школы, два реабилитационных центра и один центр аутизма. Еще одна специальная школа находится на стадии строительства.

Для решения кадрового воп­роса выделяются образовательные гранты. Как сообщила представитель управления, в этом году при поддержке акима Астаны предусмотрено около 1 000 грантов, из них 94 – на подготовку узкопрофильных специалистов.

Как эта задача решается внут­ри конкретного учебного заведения, рассказала основатель алматинской школы STEAM Эльвира Ширимбаева. Дети с особыми потребностями составляют здесь 35% учащихся. По убеждению эксперта, создать общую образовательную среду возможно, но для этого недостаточно отдельной методики или усилий одного учителя. Однако главным показателем инклюзии эксперт считает не само присутствие ребенка в классе. Важно, насколько он включен в общение и общую деятельность, может ли участвовать в проектах и чувствует ли себя частью школьного сообщества.

– Представление о том, что ребенок ходит в школу, сидит в классе, приходит и уходит, а значит, уже социализируется, неверно. Необходимо создавать среду с учетом особенностей каждого ученика, – считает Эльвира Ширимбаева.

Школа STEAM открылась в 2020 году. Тогда руководитель набрала два первых класса. В каждом учились по 10–12 детей, четверо из них – с особыми потребностями. При выборе подходов команда искала методики, прошедшие исследования, и обратилась к ученому США Конни Касари.

В итоге школа взяла на вооружение методику зарубежного исследователя – Remaking Recess. Она предполагает использование игр для вовлечения детей во взаимодействие. Ее применяют, чтобы помочь школьникам справляться с тревогой, вступать в общение со сверстниками. Внедре­ние потребовало подготовки самой команды.

– Ребенок с особыми потребностями приходит в школу, он испытывает страх, не умеет играть с другими детьми. В методике описаны все тактики для таких ситуаций. Мы внедрили 180 игр. Методика предлагает игровые решения с учетом возраста и разных условий. Занятия можно организовывать в течение всего года в помещении школы, спортивном зале и других пространствах, – добавила Эльвира Ширимбаева.

Она также отметила, что у детей выросло доверие к учителям и сотрудникам. За семь лет в школе обучались 380 детей. Из них 92 ребенка прошли социализацию и перешли в государственные школы.

О том, как эмоциональное состояние влияет на готовность учиться, говорила ученый в области образования и антропологии из США Зохра Бебен. Взрослым необходимо учитывать, как ребенок переживает происходящее в классе. Учебная среда не должна постоянно приводить его в состояние сильного стресса. Для педагога важно поддерживать условия, в которых ученик может справляться с задачами и включаться в обучение.

– Прежде чем ребенок сможет учиться, он должен почувствовать себя в безопасности, особенно эмоциональной, – подчеркнула специалист. – Я говорю не только о физической защите. Малыш должен ощущать безо­пасность изнутри.