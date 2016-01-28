Язык мультфильма "Қазақ елі" максимально приближен к языку, на котором говорили во времена Жанибека и Керея. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК рассказал писатель, драматург, лауреат Государственной премии, лауреат независимой премии "Тарлан" Дулат Исабеков, который выступил консультантом в данном проекте, передает Kazpravda.kz.
"Сегодня случилось то, чего мы давно ждали. По заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан киностудия "САҚ" завершила работу над полнометражным анимационным фильмом "Қазақ елі".
Мультфильм идет 1 час 10 минут. Когда мне предложили быть консультантом этого фильма, я с большой радостью взялся за дело, так как с большим трепетом отношусь к судьбе отечественной анимационной и кинопродукции. Задача стояла непростая – подать исторические факты в доступной и интересной детям форме. Мне кажется, нам это вполне удалось", – прокомментировал Дулат Исабеков.
Также он рассказал о своей работе консультанта.
"Мой вклад заключался в том, чтобы персонажи говорили близко к тем временам и событиям, которые происходят в фильме. Молодежь наша сейчас говорит совсем на другом языке. А мы хотели придать языку персонажей глубину и стилистику, соответствующую духу того времени. Это не означает, что они будут говорить на каком-то непонятном языке, но я следил за тем, чтобы в фильме звучали слова, имеющие отношение к тому времени, чтобы современный "жаргон" не просочился в реплики.
Вы услышите, чем отличается речь хана от речи его слуг, речи простого народа. Это все очень интересно. Я вырос в языковой среде, у меня остались в памяти многие старинные слова, которые дошли до нас через старые народные песни. И все, что смог, – исправлял.
Мы в Алматы посмотрели весь фильм, впечатление хорошее. Были некоторые моменты, на которые я указал и которые обещали исправить до выхода на экраны. Я студию "САҚ" хорошо знаю, они в свое время делали мультфильм "Мұңлық-Зарлық" по моей пьесе, который до сих пор пользуется популярностью. И я рад тому, что смог быть причастным к созданию мультфильма "Қазақ елі", – поделился драматург.
Создатели фильма подчеркнули, что работа над фильмом для детей – это большая и сложная работа, в которой важен баланс – историческая достоверность должна быть в симбиозе с захватывающим сюжетом, а древний язык гармонирует с музыкой современных авторов.
"Для повышения интереса у детей в фильме также повествуют о забавных приключениях из детства главных героев. Рассказ о том, как в поисках своего жеребца они столкнулись с разбойниками, с одной стороны призывает подростков быть осторожными, а с другой – призван рассмешить их. Песню "Разбойники" специально к этому эпизоду написал Нурлан Абдуллин, а знаменитые исполнитель Сакен Майгазиев из группы "Муз-Арт", актер театра "Шымкент-шоу" Берик Турысбеков, а также актеры молодежного театра имени Г. Мусрепова участвовали в дубляже эпизода", – рассказал продюсер проекта, актер, директор Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова Сабит Абдыкалыков.
Премьерный показ мультфильма запланирован на март 2016 года.
"Киностудией "САҚ" подготовлено два варианта – полнометражный 75-минутный анимационный фильм для "большого экрана" и мультсериал в 6 частях для телепоказа. Также хочу отметить, что показ рекламного трейлера мультфильма на прошедшем во Франции Каннском фестивале вызвал огромный интерес кинематографистов США, Германии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас мы также работаем над дубляжом фильма на русский и английский языки, который будет осуществлен в Казахстане", – заключила директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.