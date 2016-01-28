Услышать язык времен Казахского ханства можно в мультфильме "Қазақ елі" – Исабеков

Культура
2562
Ксения Воронина
Фото: altaynews.kz
Язык мультфильма "Қазақ елі" максимально приближен к языку, на котором говорили во времена Жанибека и Керея. Об этом на пресс-конференции в СЦК при Президенте РК рассказал писатель, драматург, лауреат Государственной премии, лауреат независимой премии "Тарлан" Дулат Исабеков, который выступил консультантом в данном проекте, передает Kazpravda.kz.


"Сегодня случилось то, чего мы давно ждали. По заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан киностудия "САҚ" завершила работу над полнометражным анимационным фильмом "Қазақ елі".  Мультфильм идет 1 час 10 минут. Когда мне предложили быть консультантом этого фильма, я с большой радостью взялся за дело, так как с большим трепетом отношусь к судьбе отечественной анимационной и кинопродукции. Задача стояла непростая – подать исторические факты в доступной и интересной детям форме. Мне кажется, нам это вполне удалось", – прокомментировал Дулат Исабеков.

Также он рассказал о своей работе консультанта. 

"Мой вклад заключался в том, чтобы персонажи говорили близко к тем временам и событиям, которые происходят в фильме. Молодежь наша сейчас говорит совсем на другом языке. А мы хотели придать языку персонажей глубину и стилистику, соответствующую духу того времени. Это не означает, что они будут говорить на каком-то непонятном языке, но я следил за тем, чтобы в фильме звучали слова, имеющие отношение к тому времени, чтобы современный "жаргон" не просочился в реплики.

Вы услышите, чем отличается речь хана от речи его слуг, речи простого народа. Это все очень интересно. Я вырос в языковой среде, у меня остались в памяти многие старинные слова, которые дошли до нас через старые народные песни. И все, что смог, – исправлял. 

Мы в Алматы посмотрели весь фильм, впечатление хорошее. Были некоторые моменты, на которые я указал и которые обещали исправить до выхода на экраны.  Я студию "САҚ" хорошо знаю, они в свое время делали мультфильм "Мұңлық-Зарлық" по моей пьесе, который до сих пор пользуется популярностью. И я рад тому, что смог быть причастным к созданию мультфильма "Қазақ елі", – поделился драматург.

 
Создатели фильма подчеркнули, что работа над фильмом для детей – это большая и сложная работа, в которой важен баланс – историческая достоверность должна быть в симбиозе с захватывающим сюжетом, а древний язык гармонирует с музыкой современных авторов.

"Для повышения интереса у детей в фильме также повествуют о забавных приключениях из детства главных героев. Рассказ о том, как в поисках своего жеребца они столкнулись с разбойниками, с одной стороны призывает подростков быть осторожными, а с другой – призван рассмешить их. Песню "Разбойники" специально к этому эпизоду написал Нурлан Абдуллин, а знаменитые исполнитель Сакен Майгазиев из группы "Муз-Арт", актер театра "Шымкент-шоу" Берик Турысбеков, а также актеры молодежного театра имени Г. Мусрепова участвовали в дубляже эпизода", – рассказал продюсер проекта, актер, директор Казахского государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова Сабит Абдыкалыков.

Премьерный показ мультфильма запланирован на март 2016 года.

"Киностудией "САҚ" подготовлено два варианта – полнометражный 75-минутный анимационный фильм для "большого экрана" и мультсериал в 6 частях для телепоказа. Также хочу отметить, что показ рекламного трейлера мультфильма на прошедшем во Франции Каннском фестивале вызвал огромный интерес кинематографистов США, Германии, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас мы также работаем над дубляжом фильма на русский и английский языки, который будет осуществлен в Казахстане", – заключила директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Актоты Раимкулова.

Бюджет фильма составил 375 млн тенге.

Популярное

Все
Чем KazLLM отличается от ChatGPT
В Нацбиблиотеке презентовали новые книги известного писателя и драматурга
Глава государства поздравил президента Сербии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
«Интер Майами» стал самым дорогим клубом MLS по версии Forbes
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Гендиректор The Washington Post покидает свой пост
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
Криштиану Роналду поставил ультиматум саудовским чиновникам
Президент проведет расширенное заседание правительства
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
О чем поведает Рашид ад-дин?
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Алматы признали одним из лидеров городского туризма на выставке в Индии
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики

Читайте также

Власти Бразилии ждут 65 млн туристов на Карнавал - 2026
Место крещения Иисуса Христа открыли на реке Иордан
Дни культуры Казахстана завершились в Катаре
Ансамбль «Жошы» представил музыкальное искусство страны в К…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]