Рухани Жаңғыру Услышавший голос веков

Это первое крупное мероприятие Года музыки Сыдыка Мухамеджанова. Добрая и благодарная память о моем отце сохранилась в сердцах тысяч любящих его музыку людей. Он выдающийся композитор, народный артист КазССР и СССР, лауреат государственных премий Казахстана, крупный государственный и общественный деятель. Казахстанцы давно назвали его классиком отечественного музыкального искусства. Его вклад в становление и развитие всех жанров казахской профессиональной музыки трудно переоценить – настолько масштабно и весомо творческое наследие композитора. Уникальный талант и мастерство С. Мухамеджанова с равной силой проявились как в его сценических полотнах, симфонических произведениях, так и в хоровом, камерно-инструментальном и вокальном творчестве.



О такой личности, как Сыдык Мухамеджанов, рассказывать и легко, и трудно одновременно. Легко – потому что не только в моем сердце до сих пор живет и не гаснет волшебный огонь его Музыки, не остывает тепло его души. А трудно – потому что в звучащей реальности сегодняшних дней не слышишь тех искрометных и лирически-возвышенных, мужественных и патриотичных мелодий, которыми напитывались, насыщались казахстанцы в 50–80-е годы прошлого столетия.



Как жаль, что современную молодежь, да и зрелое поколение, словно какая-то недобрая сила подсадила на сухой и безжизненный «паек» поп-музыки, несущейся из наушников, с экранов телевизора, радиоэфира и интернет-пространства... Естественно, новые времена рождают новую музыку, ритмы, стихи, картины, скульптуры – это объективный закон жизни. Но скажите мне, где в этом «ширпотребе» живет та высокая духовная сила, красота чувств, искренняя и наивная чистота помыслов, воодушевляющие идеи, которые покоряли нас, прикоснувшихся к творениям таких мастеров, как Сыдык Мухамеджанов? Вопрос риторический, да?..



История казахстанской культуры не забудет имена первопроходцев – Е. Брусиловского, А. Жубанова, Л. Хамиди, А. Затаевича, Б. Ерзаковича, П. Аравина... Именно они первыми оценили ярко вспыхнувшую звезду блистательного Мукана Толебаева. Он стал своеобразным «мостом» между первыми создателями казахстанской композиторской школы и ее следующей волной, получившей в народе название – казахской «Могучей кучки» (подобно знаменитой одноименной русской школы композиторов в XIX веке), или «Большой четверки» – это Сыдык Мухамеджанов, Газиза Жубанова, Куддус Кожамьяров и недавно ушедший из жизни Еркегали Рахмадиев...



Следующие поколения творцов, осознано или опосредованно-генетически подхватывали духовные открытия старших коллег и силой своего таланта, чутко ощущая пульс родной земли, откликались собственными произведениями. Сыдык Мухамеджанович постоянно напоминал молодым композиторам: «Не уходите далеко от родника... Не поддавайтесь соблазнам дешевого успеха и звездной болезни». Удивительно, что место рождения папы называлось аул «Большой родник».



Он родился 5 августа 1924 года в ауле Улкен-Булак Шетского района Карагандинской области. От родителей – Мухамеджана и Акборык, слывших прекрасными исполнителями песен и кюев на домбре и кобызе, будущий композитор унаследовал огромную любовь к народной музыке и глубокое знание лучших ее образцов. Охватывая внутренним взором громадный материк произведений папы, я порой теряюсь, рассказывая о них, – настолько многомерно, многожанрово его творчество. Если собрать – в виде зерен, речных камушков, многоцветных листьев – одно калейдоскопичное переливающееся панно, каждый лучик на нем блеснет своей красотой и неповторимым звуком… Можно и так представить музыкальную сокровищницу папы. И наслаждаться ее уникальностью можно, не жалея времени.



Мне бесконечно дорого то, что о человеке, творце, гражданине Сыдыке Мухамеджанове оставили отзывы известные музыканты. Приведу некоторые из них. «Передайте этому молодому человеку, что его романс «Жарқ етпес кара көңілім не қылса да» конгениален стихам самого Абая», говорил Мухтар Ауэзов. Композитор, народный артист СССР Андрей Эшпай так отозвался на премьеру оратории «Голос веков» в 1960 году: «Сыдык, ты потрясающий композитор. Твоя оратория – первая казахская – это живая, пронзительная история казахского народа... Эта оратория будет жить вечно».



Его современник Еркегали Рахмадиев считал: «Сыдык – это уникум, это океан изумительных мелодий, которых ни у кого нет. Он бесподобный лирик...» «Мы все – просто композиторы. Сыдык один – композитор милостью Божией», – говорила Газиза Жубанова, а народный артист СССР Ермек Серкебаев считал его «самым оперным композитором у нас». Казахским Пуччини называла его народная артистка Казахстана Хорлан Калиламбекова, поэт и композитор Илия Жаканов вторил ей: «Когда мы говорим: «Кто наш Моцарт?» Мы отвечаем: «Тулебаев». А когда спрашиваем: «А кто наш Бетховен?» Мы говорим: «Сыдык Мухамеджанов». Композитор Куддус Кожамьяров в 1991 году подчеркнул: «Мы все неправильно поступаем. Вот лишились Сыдыка – и сразу же первое слово о нем – «гений». Хотя гением он был и при жизни…»



…Современники моего отца отмечали в свое время: «Если бы композитор создал только три сочинения – симфонический кюй «Родина радости», романс на стихи Абая «Жарқ етпес кара көңілім...» и ораторию «Голос веков» – уже за это он достоин занять ведущее место в истории культуры Казахстана». Многим известна и такая фраза: «Творцы должны создавать не новое, а вечное!» Я с этим согласна.



…На концерте в Astana Opera прозвучат камерные сочинения композитора – песни и романсы на стихи любимого им поэта – великого Абая и других авторов в исполнении солистов театра. Также на сцену выйдет внук Сыдыка Мухамеджанова – скрипач и композитор Ашим Унайбеков.



Ляйля МУХАМЕДЖАНОВА, музыковед, член Союза композиторов Казахстана

