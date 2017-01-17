​Услышьте нас!

Номер в тестовом режиме работает с 20 октября, в пилотном – с 20 ноября, а с 1 января сделан переход к полной функциональной версии.

– Институт детского омбудс­мена, контакт-центр 111 как средство обратной связи с Уполномоченным по правам ребенка депутатом Мажилиса Парламента РК Загипой Балиевой, с ЮНИСЕФ, были созданы в рамках исполнения рекомендаций 70-й сессии Комитета ООН по правам ребенка, – говорит руководитель контакт-центра 111 Чингиз Лепсибаев. – Мы должны максимально помочь каждому обратившемуся и улучшить ситуацию с соблюдением законных интересов детей в стране.

Работа идет по трем линиям – справочной, психологической и юридической. Во фронт-офисе операторы принимают звонки, предоставляют информацию по социальным услугам, к примеру, как оформить пособие или встать на очередь в детский сад, благо есть база данных, собранных по 16 направлениям с шести ведомств, так или иначе занимающихся детской проблематикой. Если звонок носит чрезвычайный характер, то оператор подключает либо службу ЧС, либо Центр оперативного реагирования МВД. Психологи вступают в работу, когда необходимо решение кризисной ситуации, нужен выход из депрессивного состояния или просто психологическая консультация. Юристы приходят на помощь в случаях, требующих знания законов, юридических тонкостей, а по вопиющим нарушениям прямиком выходят на уполномоченного. В контакт-центре задались целью не просто принимать звонки, но и вести статистику, делать сравнительный анализ проблем по регионам. Собранную информацию можно будет сопоставить с данными, предоставляемыми официальными органами.

Тестовый и пилотный режимы пройдены не зря. За это время отработаны технические моменты, сформировались основная часть информационной базы и костяк коллектива, подготовлена информационно-разъяснительная кампания – разработана программа классного часа для школ, печатная информационная продукция для колледжей и вузов, различных организаций, составлен медиаплан для детского телеканала.

Самое главное заключается в том, чтобы научить детей, подростков, да и взрослых пользоваться телефоном по назначению. Этот номер не должен превратиться в справочный – о том, где находится та или иная школа, как проехать в детскую поликлинику, можно узнать из других источников. Эта линия не для шутников, не для тех, кто затрудняется решить задачку или запутался в выводах по реферату. Все это должны разъяснить в школах штатные психологи, заодно напомнив о правилах поведения, не только об элементарных правах, но и об обязанностях детей.

За месяц с небольшим принята тысяча звонков, наибольшая часть которых приходится на Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Южно-Казахстанскую области. Цифра не маленькая, если каждый разговор длится в среднем 20 минут, а то и больше. Недостаток общения, личностные проблемы, непонимание в школе, насилие в семье, проблемы, касающиеся здоровья, – это далеко не весь спектр тем, с которыми обращаются дети и их родные.

Психолог-консультант Алтыншаш Матаева, имеющая опыт работы в столичном Институте семейного воспитания, обратила внимание на то, что очень много звонков касается проблем взаимоотношений между подростками, между старшими и младшими детьми в семье, когда первые испытывают чувство отверженности с появлением малыша в доме.

Большой блок звонков относится к теме «ученик – учитель». Одиннадцатилетний школьник из Южно-Казахстанской области сетовал на то, что учитель запретил пользоваться гаджетом на перемене, хотя мальчик баловался не игрушками, а искал информацию по теме, только что изученной на уроке. Девочка, страдающая эпилепсией, чувствовала к себе неприязненное отношение в музыкальной школе и со стороны учителя, и со стороны сверстников. Пришлось и одному, и другому учителю объяснить, что официального запрета на ношение гаджетов в школу нет, а инклюзия, призванная открыть мир для детей с особыми потребностями, не способна навредить никому, наоборот, учит здоровых ребят состраданию, милосердию.

– Девочка-подросток, – рассказывает Алтыншаш, – стала встречаться с парнем, а отец, человек строгих правил, всячески противился этому, применяя и физическое, и психологическое насилие: остриг волосы, запретил ходить в школу. Тревожный звонок сделала бабушка. Вышли на классного руководителя, школьного психолога, те в свою очередь переговорили с родителями. И проблема деликатно, без привлечения управления образования, правоохранительных служб, решилась. Мы стараемся исходить из интересов ребенка, чтобы не навредить его психике, репутации.

Звонков взрослых на первых порах даже больше. Мужчина, переживающий развод с женой, на попечении которой осталась дочь, позвонил в крайне стрессовом, даже предсуицидальном состоянии. Выяснилось, что бывшая супруга занялась проституцией и, выезжая по вызову, оставляет дочь с разными людьми. Отец, понимая, что дочери в таком окружении оставаться крайне опасно, впал в панику, запил. Ему оказали психологическую помощь, юристы рассказали, как действовать, мотивировали на то, чтобы в судебном порядке бороться за свое право воспитывать девочку.

Посоветовали обратиться в органы опеки бабушке, лишенной возможности видеться с внучкой. Выслушали и поддержали словом женщину, которой пришлось вернуть усыновленного ребенка биологической матери. Сколько звонков – столько и историй одиночества, несправедливости, отчаяния, и каждого нужно понять, успокоить, в каждого вселить уверенность и дать надежду. Если есть все эти звонки, значит, какие-то службы на местах не доработали, пропустили мимо сердца чью-то боль, проявили халатность или пренебрежительное отношение. Как, например, в следующем случае. Каждый год в конце лета местные власти рапортуют о том, что с подвозом детей в школы все в порядке. Однако из Панфиловского района поступил звонок о том, что порядка 100 детей каждый день ходят в школу за семь километров, причем мимо учреждения, где сидят заключенные. В контакт-центре помогли оформить обращение, отправили его по адресу – и в райакимате сразу нашли автобус. Когда Загипа Балиева объявляла об открытии контакт-центра по правам ребенка, она заявила: «Теперь у каждого казахстанского ребенка есть вторая мама». Знайте, дети, об этом.