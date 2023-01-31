Уснувшая за рулем автоледи наехала на патрульное авто в Костанайской области

В Костанайской области 54-летняя автоледи столкнулась с припаркованным служебным автомобилем патрульной полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

ДТП произошло 30 января в 13:30 в Карабалыкском районе.

Женщина возвращалась с семейного мероприятия из Челябинска на своем автомобиле с 14-летней дочерью и свекровью. Не доезжая до стационарного поста «Рубеж», женщина уснула за рулем и столкнулась с патрульным авто. В это время стражей порядка в нем не было. В ДТП никто не пострадал. Полицейские оказали семье первую помощь.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Женщине грозит штраф в 20 МРП или лишение права управления автомобилем до 6 месяцев.

Решение по делу примет суд. Вопросы возмещения ущерба будут решаться через страховые выплаты или в судебном порядке.