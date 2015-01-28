Свежий выпуск Успех гарантирован Динара ЮСУПОВА, Алматы

В акции приняли участие более 250 сотрудников банков из всех областей Казахстана, Астаны и Алматы. За время конкурса они одобрили в общей сложности 445 гарантий на сумму 7,6 млрд. тенге. Как отмечается в сообщении фонда, важным условием оценки эффективности менеджеров была хорошая кредитная история клиентов – по выданным кредитам не должно быть просрочек.

Напомню, что ФРП «Даму» – финансовый оператор государственных программ, направленных на поддержку субъектов частного предпринимательства. За минувший год фонд одобрил 543 проекта, по 445 из них уже подписаны договоры. Сумма кредитов, выданных под поручительство фонда в 2014 году, составляет 15,3 млрд. тенге, сумма гарантий – 7,6 млрд. тенге.



