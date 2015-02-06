Успех на выезде и дома Свежий выпуск 606 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

В рамках КХЛ столичный «Барыс» впервые в своей истории побывал на выезде на черноморском побережье Кавказа и скрестил клюшки с местным ХК «Сочи». «Леопарды» (клубный талисман) из Крас­нодарского края, несмотря на статус новичков Лиги, выступают довольно уверенно. В данный момент они прочно обосновались в группе команд, которые рассчитывают принять участие в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

Несмотря на то что россияне первыми отметились заброшенной шайбой, в целом игровое преимущество в этот день было за казахстанцами. Голевая атака хозяев их только раззадорила, и вскоре «барсы» провели сразу 4 результативных похода на ворота соперников. Причем самым результативным стал второй период, в котором гости забросили 3 шайбы. Всего же точными бросками в составе победителей отметились Кевин Даллмэн, Максим Семенов, Роман Старченко и Найджел Доус. Общий счет – 4:2 в нашу пользу.

Непростым выдался матч в Караганде, где местная «Сарыарка» в рамках ВХЛ принимала альметьевский «Нефтяник». Здесь также по ходу встречи хозяева уступали с минимальным счетом, но смогли вырвать победу, забросив 2 шайбы в третьем периоде. Точными бросками в составе «беркутов» отметились Сергей Елизаров и Евгений Белухин. У проигравших единственный гол забил Вячеслав Андрющенко. Таким образом, победив со счетом 2:1, карагандинцы не только продолжают лидировать в первенстве, но и набрали 100 результативных баллов.

И наконец, очередной победой, но уже в Молодежной хоккейной лиге, порадовали «Снежные барсы». Столичные хоккеисты выступали в Набережных Челнах, где им противостояли ребята из «Челнов».

В первом периоде юноши из Татарстана провели 2 голевые атаки и перешли к тактике удержания счета – с плотной игрой в обороне и быстрыми контратаками. Тем не менее нашей молодежи удалось собраться и ответить тремя забитыми шайбами. Счет 3:2 так и не изменился до конца встречи.



