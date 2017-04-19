Успех – не повод расслабляться Статьи 564 Асель Муканова

Меры приняты, но стихия сильнее



Прежде чем перейти к обсуждению основной повестки дня, Премьер-министр заслушал доклады министра внутренних дел и акимов областей по текущей паводковой ситуации. Калмуханбет Касымов сообщил, что на сегодня нарушена жизнедея­тельность в 52 населенных пунктах семи регионов, подтоплено почти 2 тыс. жилых домов, размыто 122 участка автодорог.



Наиболее сложная обстановка сложилась в Акмолинской области, где приш­лось эвакуировать 2,5 тыс. человек в основном в городе Атбасаре. В результате подъема воды в реке Жабай разрушена построенная в прошлом году защитная дамба, пострадали 405 домов.



– По факту халатности при строительстве плотины возбуждено уголовное дело, ведется расследование, – сообщил глава МВД.



Аким Акмолинской области Малик Мурзалин доложил, что на возведение дамбы было потрачено 200 млн тенге, заказчиком выступала кокшетауская, а подрядчиком – столичная компании.



– «Вследствие образовавшегося ночью ледяного затора на реке Жабай произошло поднятие уровня воды», – процитировал глава Правительства доклад о паводке в еще одном поселке Акмолинской области – Сандыктау. – Не могли предположить этого и устроить взрывные работы, чтобы лед нормально прошел? Куда смотрит Комитет по ЧС, почему эти работы не выполнены?



– Благодаря принятым мерам, предварительному информированию и слаженной работе удалось избежать жертв среди населения, не допущено и гибели животных. Ситуацию держим на контро­ле, – сказал аким области.



Неспокойно и вокруг столицы. В результате резкого увеличения объемов сброса из Астанинского водохранилища – в 30 раз – подтоплен один населенный пункт в Аршалынском районе. Начат перехват паводковых вод в Астанинский контррегулятор, но при сохранении паводка он будет переполнен в течение трех суток, и возникнет угроза прорыва. Требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска повышенных расходов воды через Астану и близлежащие поселки, акцентировал глава МВД.



Непростая ситуация в Карагандинской области – здесь самый пик паводков: подтоплено 132 дома, в трех районах объявлена чрезвычайная ситуация.



– Эвакуировано порядка 800 человек, организована охрана имущества, скот отогнан на безопасное расстояние, кругло­суточно работают штабы и посты пропуска. В ближайшие два-три дня ожидается стабилизация паводковой ситуации, – рапортовал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.



Однако вопрос Премьер-министра – почему не предусмотрели возможность подтопления трансформаторной подстанции в Темиртау – повис в воздухе. А ведь там вследствие аварии отключился насос, и без питьевой воды остались жители 200 многоэтажных, 3 тыс. частных домов.



Всего в ликвидации последствий паводков задействованы более 3 тыс. человек, 722 единицы техники, возведены дамбы, укреплены спасательные группировки, полиция обеспечивает правопорядок во избежание фактов мародерства.



По данным Калмуханбета Касымова, в ближайшую неделю осложнение ситуации ожидается в Карагандинской и Акмолинской областях. На 164% заполнено Сергеевское водохранилище, в зоне риска 11 населенных пунктов и дачные поселки Петропавловска. Коксарайский контррегулятор заполнен на 95%, и в случае повышения воды на Сырдарье неизбежны масштабные подтопления Южно-Казахстанской и Кызылординской областей. Однако вице-премьер – министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов заверил, что воду из Коксарая можно будет безаварийно сбросить.



Премьер-министр поручил акимам и руководителям ответственных государственных органов принимать все необходимые меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и держать ситуацию на особом контроле.



Рост ВВП – 3%



Докладывая об итогах социально-экономического развития республики за I квартал текущего года, министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что негативные внешние риски, которые особо остро ощущались в первом полугодии прошлого года, в частности падение цен на сырье и стагнация экономик торговых партнеров, на сегодня полностью исчерпались.



– В связи с этим можно отметить завершение периода адаптации экономики Казахстана к новым внешним условиям и вступление на траекторию восстановительного роста, – констатировал министр.



По предварительным данным, за отчетный период ВВП страны вырос на 3%, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано незначительное сокращение. Драйверами роста экономики стали промышленность, строительство, транспорт и торговля.



Министр финансов Бахыт Султанов дополнил:



– Доходы госбюджета на всех уровнях перевыполнены на 113% к плану, в том числе доходы республиканского – 105%, местных бюджетов – 134%. В республиканский бюджет поступило 1 157 миллиардов тенге. Перевыполнение сложилось за счет увеличения объема импорта на 25%, роста цен на металлы и оборотов от реализации товаров, работ и услуг.



Глава Нацбанка Данияр Акишев назвал инфляцию в I квартале соответствующей ожиданиям – 2,3%, ее уровень продолжает находиться в пределах ценового коридора. А министр энергетики Канат Бозумбаев заявил о стабильности на рынке нефтепродуктов. Добыча нефти и конденсата составила около 21,1 млн тонн, внутренний рынок обеспечен отечественными ГСМ.



Премьер-министр подтвердил, что итоги I квартала показали положительный результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП в 3% является хорошим стартом, однако успехи не должны давать повода для расслабления, отметил глава Кабмина.



Бакытжан Сагинтаев поручил руководителям всех министерств и акимам регионов не допустить спада набранных темпов экономического роста. При этом необходимо скорректировать планы финансирования по реализации госпрограммы «Нұрлы жол» с увеличением финансирования в первом полугодии текущего года.



Премьер-министр также подчеркнул, что в ряде государственных органов отмечается неосвоение бюджетных средств, и он не видит обоснованных причин для такой ситуации.



– У нас одно и то же повторяется из года в год – некачественное планирование и вовремя не проведенные конкурсы. На централизованном уровне нет никаких проблем. Значит проблемы в администраторах и на местах, – сказал Бакытжан Сагинтаев.



Администраторам бюджетных программ поручено принять действенные меры по эффективному и своевременному освоению государственных средств, а Минфину в срок внести соответствующий законопроект по государственным закупкам.



Лишних индикаторов не бывает



Однако случилась в этой «бочке меда» и небольшая ложка дегтя. В начале года Правительством были разработаны и закреплены за каждым конкретным руководителем госоргана количественные показатели. В целом по итогам I квартала, по словам Тимура Сулейменова, наблюдает­ся выполнение целевых параметров роста по большинству отраслей экономики.



Так, достижение целевых индикаторов наблюдается в добыче угля и лигнита (рост 17,4%), нефти (5,2%), нефтепереработке (17,2%). Добыча природного газа за отчетный период увеличилась на 2,3% при целевом индикаторе 3,6%.



Повысилось производство продукции сельского хозяйства на 2,9% при целевом индикаторе в 2,5%. Перевыполнен план по продуктам питания, однако не достигнут запланированный рост производства напитков (2,1% при плане в 6,2%). Причина, по словам Аскара Мырзахметова, в повышении цен на импортные ингредиенты.



Достижение целевых индикаторов отмечается в торговле, информации и связи, строительстве, добыче железных руд и руд цветных металлов, производстве текстильных изделий, одежды, фармацевтической продукции, резины и пластмассы. Однако по трем из 20 индикаторов Министерства по инвестициям и развитию наблюдается недостижение плановых показателей.



– По машиностроению рост 1,8% при годовом плане 13%. По всем отраслям машиностроения есть серьезный рост, но снижение идет по ремонту, а это 47% от общего объема, – пояснил Женис Касымбек. – Во втором квартале ситуация изменится, и мы выйдем на 13%.



– Вы не выполнили целевой индикатор и не надо оправдываться, – указал Бакытжан Сагинтаев.



Снижение объемов химической промышленности на 1,2% при плане в 1% роста глава МИР связывает со снижением производства в ТОО «Казфосфат» из-за конкуренции на европейском рынке со стороны вьетнамских производителей.



– С мая возобновятся поставки в Иран и Китай, и мы на ИФО в 101% выйдем, – пообещал министр.



И третий недостигнутый индикатор – это транспортный комплекс, где рост составил 103,4% при плане 104%. Причина – снижение перевозки грузов трубопроводным транспортом на 6,9%.



Министры пытались было оправдать свои огрехи методологией, статистикой и даже погодными условиями. «Ну очень трудно посещать театры, музеи и аттракционы зимой – холодно!» – сказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, пообещав тем не менее выйти на показатели в разгар туристического сезона.



Заслушав доклады, Бакытжан Сагинтаев отметил, что из 24 целевых индикаторов по 9 допущено отставание. При этом, по экспертной оценке, по тем отраслям и видам деятельности, в которых не были достигнуты целевые индикаторы, дополнительный рост экономики мог бы стать на 0,55 процентных пункта больше, что свидетельствует об имеющихся резервах в обеспечении роста экономики.



– Мы такую практику применяем впервые, и никакие доводы в оправдание приниматься не будут. Нам нужен результат. Глава государства поставил задачу на среднесрочный период обеспечить пятипроцентный рост экономики. Поэтому обращаю внимание руководителей министерств на персональную ответственность за исполнение каждого индикатора, – подчеркнул Бакытжан Сагинтаев и поручил первым руководителям принять все меры по достижению целевых индикаторов роста. Ход их исполнения будет заслушиваться ежеквар­тально, координация возложена на первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина.