Успех сопутствовал оппозиции Свежий выпуск 560 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай С

Успех СИРИЗА, как отмечает ТАСС, даже превзошел ожидания, хотя и не позволяет левым радикалам сформировать однопартийное правительство. По итогам обработки 96,66% избирательных бюллетеней коалиция набрала 36,36% голосов (149 мест), чего недостаточно для обеспечения большинства в 300-местном однопалатном парламенте и формирования самостоятельного правительства. Для этого требовалось более 150 мест.

Не дожидаясь окончательных итогов подсчета голосов, премьер-министр Греции, лидер правоцентристской партии «Новая демократия» Антонис Самарас и вице-премьер, глава МИДа и лидер Всегреческого социалис­тического движения (ПАСОК) Эвангелос Венизелос признали поражение на выборах и поздравили главу Коалиции радикальных левых сил Алексиса Ципраса.





Надоело в дверь стучать

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна потеряла интерес к вопросу о вступлении в ряды Европейского союза.

По словам Эрдогана, в случае если ЕС согласится принять Турцию, то она станет его членом. «Но если вы по-прежнему видите Турцию стучащейся в дверь ЕС, то это не так. Турция не намерена умолять. Если нас не примут, мы выберем собственный путь», – заявил турецкий лидер.

Он также отметил, что Турция в настоящее время тестирует ЕС. По его словам, в стране пытаются понять, является ли Евросоюз «демократической системой или христианским клубом».

В середине декабря Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес Евросоюза. Тогда он заявил, что Брюссель не имеет права давать их стране уроки демократии, поскольку она сама способна дать европейцам такой урок. Заявление прозвучало на фоне того, что ЕС осудил арест в Турции 20 человек, в том числе известных журналистов, по подозрению в связях с антиправительственным движением.





Иран отказался от доллара

Иран отказался от использования американского доллара при расчетах с зарубежными странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иранского Центробанка.

По словам заместителя директора Центробанка Голяма Али Камьяба, отныне при заключении зарубежных контрактов Иран намерен использовать другие валюты. Это будут, в частности, юань, евро, турецкая лира, российский рубль и южнокорейская вона.

Голям Али Камьяб отметил, что власти страны также рассматривают возможность использования и других валют. Подписание таких соглашений с рядом стран планируется в ближайшее время.

В сентябре 2014 года стало известно, что Россия и Китай в ближайшее время планируют частично отказаться от доллара во взаиморасчетах. Сложность, однако, состоит в том, что юань до сих пор не является свободно конвертируемым. Китайское руководство отказывается отпустить свою валюту в свободное плавание из-за опасений слишком быстрого ее укрепления, которое ослабит экспортную составляющую.





Дефицит торгового баланса

Дефицит торгового баланса Японии в 2014-м составил 109,2 млрд. долларов. Это самый высокий показатель с 1979 года, сообщило министерство финансов страны.

По сравнению с 2013 годом внешнеторговый дефицит Японии вырос на 11,4%, сообщает ТАСС. Объем экспорта увеличился на 4,8% в погодовом исчислении и составил 624,8 млрд. долларов. Объем импорта за тот же период увеличился на 5,7%, до 734 млрд. долларов.

Дефицит торгового баланса Японии сохраняется на протяжении уже четырех лет. Одна из главных причин – увеличение потребностей страны в закупках минерального топлива, вызванное отключением всех атомных электростанций страны после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году. В частности, импорт нефтепродуктов за 2014 год вырос на 3,1%, а закупки сжиженного природного газа – на 1,2%. При этом рост расходов на ресурсы был усугублен ослаблением курса иены по отношению к иностранным валютам.





Клубничка стала Фрезин

Двум французским парам, которые назвали своих новорожденных дочерей Нутелла (Nutella) и Клубничка (Fraise), в судебном порядке было предписано переименовать младенцев. Как сообщило издание La voix du Nord, судебные органы города Валансьена сочли, что данные имена оскорбительны для детей.

Судья в Валансьене дважды на минувшей неделе рассматривал дела о переименовании детей, причем пока не ясно, были ли родительские пары знакомы или «кулинарные» имена они выбрали независимо друг от друга.

Судебные иски возникли после того, как сотрудники регистратуры Валансьена подали официальную жалобу. После этого вмешался прокурор города, приняв во внимание, что данные имена «могут помешать двум девушкам, когда те вырастут, вести нормальную личную жизнь».

После вынесения постановления родители Клубнички (Fraise) предложили дать дочери имя Фрезин (Fraisine) – распространенное в ХIХ веке, которое судья одобрил. Родители второго ребенка долгое время игнорировали повестки в суд, поэтому постановление было вынесено заочно. В соответствии с ним девочка по имени Нутелла будет переименована в Эллу.





