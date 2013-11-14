Общество
Успех столичных кардиохирургов

Вице-министр здравоохранения Эрик Байжунусов приехал поздравить председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрия Пя со столь значимым достижением. Сложнейшая операция, в которой непосредственно принял участие сам Юрий Владимирович, длилась четыре часа. Орган для трансплантации пришлось везти из Алматы – это стало возможным благодаря уникальному медицинскому оборудованию Organ Care System. Эта система, представляющая собой специализированный бокс, использовалась доселе только в трех ведущих клиниках мира. С момента вылета бригады за донорским сердцем специалисты ННКЦ начали работу по подбору подходящего реципиента, им оказался житель Алматы. Как отметила первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова, в Астане ожидают донорское сердце еще 60 человек. Лист ожидания по республике гораздо шире – 200 больных. По словам Юрия Пя, успешный исход операции стал результатом слаженной работы ряда клиник в республике, в том числе Республиканского координационного центра по трансплантации.

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ, Астана

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