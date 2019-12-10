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Успех страны складывается из личных достижений ее граждан – Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Года молодежи и старта Года волонтера, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил значимость встречи с представителями молодежи накануне Дня Независимости.



"Нет более важного праздника для нас. Дальнейшее укрепление нашей Независимости и процветание страны – священный долг нынешнего поколения. Мы надеемся на вас. Вы - будущее нашего государства! Всем известно, что народ, который уделяет внимание своему подрастающему поколению, становится сильнее. Мы хотим, чтобы у вас были самые высокие качества, которые принесут нашему народу мировую славу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в Год молодежи, проведенный по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, государственными органами проделана большая работа, реализованы проекты по различным направлениям, в том числе по обеспечению молодых людей жильем, работой, качественным и доступным образованием.

"Было принято решение выделить 9 тысяч квартир для работающей молодежи в крупных городах страны. Их аренда составит всего 15 тысяч тенге в месяц. В этом году 5 тысяч человек получили гранты от государства и стали молодыми предпринимателями. В течение следующих трех лет их число увеличится до 30 тысяч. Кроме того, 10 тысяч молодых бизнесменов расширили свое производство за счет микрокредитов, большинство которых было выдано сельским жителям", – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание молодежи на открывающиеся для них новые перспективы, возможности постигать знания в лучших университетах мира, работать в ведущих технологических компаниях, реализовывать проекты в передовых научных центрах.

"Успех любой страны складывается из личных достижений ее граждан. Если каждый из вас добьется поставленных перед собой целей, самореализуется, значит, и государство будет успешным. Очевидно, что в современном высококонкурентном мире успех никому не гарантирован по праву рождения. Он требует постоянной работы, прежде всего, над собой, своими компетенциями", - напутствовал участников мероприятия Глава государства.



Президент заявил о необходимости создать единую комплексную программу по поддержке молодежи.

"Единая программа будет направлена на решение актуальных проблем подрастающего поколения. Самое главное, ее механизмы должны быть простыми и понятными для наших молодых граждан. Каждый должен знать, где и какие возможности имеются в Казахстане для личностного и профессионального роста, трудоустройства или приобретения жилья", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Еще одна ключевая задача, которую обозначил Касым-Жомарт Токаев, – это повышение качества и доступности образования. Президент потребовал принять меры в отношении вузов, которые превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов. Также Глава государства поручил Правительству повысить стипендии учащимся вузов и колледжей.

"Я знаю, что одним из актуальных вопросов является повышение стипендий студентам вузов. Этот вопрос остался без внимания, и стипендия не повышалась с 2016 года. Поэтому мною было принято решение с 1 января 2020 года поднять на 25% стипендию студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В целом это коснется около 130 тысяч человек. Аналогичную поддержку мы оказываем и студентам колледжей", – сказал Президент.



Говоря о задачах предстоящего Года волонтера, Касым-Жомарт Токаев предложил акцентировать внимание на нескольких ключевых направлениях.

"В рамках проекта "Сабақтастық" волонтеры могут взять шефство над детьми из детских домов. Через направление "Саулық" будет развиваться медицинское волонтерство – оказание помощи в уходе за больными. Проект "Таза әлем" будет направлен на защиту окружающей среды. "Асыл Мұра" привлечет волонтеров к сохранению материального и духовного культурно-исторического наследия. Направление "Қамқор" нацелено на работу добровольцев в домах престарелых. "Білім" – волонтерская помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучению английскому языку и компьютерной грамотности. Проект "Үміт", в свете 75-летия победы во Второй мировой войне будет ориентирован на поиск документов, повествующих о подвигах наших соотечественников", - сказал Глава государства.

Президент считает, что волонтерство необходимо развивать не только в национальном масштабе, но и в каждом отдельном городе и селе, также нужно корпоративное волонтерство, к которому могут подключиться государственный аппарат, национальные и крупные компании.

В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев наградил активных представителей молодежи государственными наградами и благодарственными письмами.

Глава государства также осмотрел проекты центра творческих инициатив "ArtHUB", открытого на территории "ЭКСПО".



С полным текстом выступления Главы государства можно ознакомиться здесь.

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