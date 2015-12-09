​Успех стратегии – в наших руках

– Одной спичкой можно сжечь весь мир, ею же можно весь мир согреть, – все зависит от мировоззрения, системы идей и взглядов, – начал с метафоры свое выступление академик, профессор, доктор философии, член информационной группы Астанинского городского филиала партии «Нур Отан» Казбек Казкенов, акцентировав внимание работников группы компаний «Қамқор» на озвученной в контексте Послания национальной идее «Мәңгілік Ел».

Дело чести 17 млн граждан Республики Казахстан, по словам ученого, – вникнуть в систему ценностей «Мәңгілік Ел» и претворять их в жизнь. А в нее входят и Общество Всеобщего Труда, и Стратегия «Казахстан-2050», площадка G-Global, программа «Нұрлы жол», План нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ».

Как подчеркнул в своем Послании Глава государства, «сегодня многое зависит от нас, начавших наш Великий казахстанский путь и идею «Мәңгілік Ел». У нас есть стратегии действий на долгосрочную, среднесрочную и ближайшую перспективы».

В ногу со временем

В реализации президентской антикризисной стратагемы огромную роль играет построение сильного государства с помощью формирования региональных драйверов экономического роста. Так, к примеру, в Послании Лидера нации говорится о том, что макрорегионы должны объединяться единой транспортной, логистической и коммуникационной архитектурой, создаваемой в рамках программы «Нұрлы жол». В настоящее время реализуются 11 проектов по ключевым направлениям Центр – Юг, Центр – Восток, Центр – Запад. Ведется строительство железнодорожных линий Боржакты – Ерсай, Алматы – Шу и паромной переправы в порту Курык. Во всех этих стратегически важных проектах принимает свое непосредственное участие группа компаний «Қамқор».

В своем послании Елбасы сказал, что следует повысить инновационный потенциал казахстанской экономики. Важно заложить основы для построения экономики будущего. Необходимо развивать компетенции в сфере смарт-технологий, искусственного интеллекта, интеграции киберфизических систем, энергетики будущего, проектирования и инжиниринга. Это можно сделать только через построение эффективной научно-инновационной системы.

Руководство группы компаний «Қамқор-Менеджмент», разделяя идеи Главы государства, в целях повышения эффективности системы подготовки высоко­квалифицированных специалистов транспортного профиля в настоящее время устанавливает сотрудничество с такими вузами, как Назарбаев Университет, КазНУ им. Аль-Фараби. К тому же в компании уже не первый год успешно реализуются различные инновационные программы по обучению кадров с помощью образовательных грантов в КазАТК им. М. Тынышпаева и в колледжах транспорта и коммуникаций.

В рамках реализации программы «Дорожная карта занятости-2020» группа компаний «Қамқор» сотрудничает с регио­нальными уполномоченными органами в части обучения и содействия в трудоустройстве, а также реализации второго этапа Госпрограммы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы.

Касается каждого

Трудно не согласиться с мнением большинства экспертов, что нынешнее Послание Главы государства является конкретизированным руководством дальнейших действий по достижению поставленных целей, ведь сильное государство предполагает и сильное гражданское общество.

В свою очередь работники, присутствующие на собрании, отметили, что они всемерно поддерживают проводимую Президентом страны политику. Своим ежедневным трудом, проводя ремонт, модернизацию и сервисное обслуживание локомотивов и специального подвижного состава, они участвуют в программе индустриализации страны, решении вопросов по усилению несырьевых секторов экономики, повышению производительности труда. Для каждого из сотрудников группы компаний «Қамқор» Послание станет очередным ориентиром.

Представители группы компаний «Қамқор-Менеджмент» высказали готовность активно участвовать в осуществлении стратегии опережающего развития, озвученной Главой государства в Послании народу Казахстана, поскольку успешная реализация намеченных в ней шагов зависит от вклада каждого казахстанца.