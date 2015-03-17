Успех в Хельсинки Свежий выпуск 872 Юрий МАКАРОВ

Победителями стали Азат Махметов (52 кг), Арман Рысбек (81 кг) и Нуржан Бекзат (свыше 91 кг), «серебро» получил Арбек Абдуганиев (91 кг), «бронзу» – Алмасбек Алибеков (64 кг) и Сагадат Рахманкулов (69 кг).

С двумя наградами

Международный рейтинговый турнир по таэквондо (WTF) Mexiko Open прошел в городе Агуаскальентесе. В нем выступили пять казахстанцев – воспитанников французского специалиста Филипа Пинера.

В категории свыше 87 кг Руслан Жаппаров стал сереб­ряным медалистом, бронзовую награду в весе до 68 кг завоевал Арман Нукештаев. В мексиканском турнире приняли участие свыше 600 спортсменов из многих стран.

Все решит финиш

В Талдыкоргане сыграны матчи предпоследнего, пятого тура чемпионата страны по волейболу среди женских команд – мастеров Национальной лиги. Перед финишной прямой высокий темп набрали спортсменки «Жетысу», уверенно выигравшие на своей площадке все пять матчей.

Этот рывок сократил отставание многократных чемпионок РК от возглавляющего турнирную таблицу павлодарского клуба «Иртыш-Казхром» с пяти очков до одного, и теперь судьба золотых медалей решится в заключительном туре чемпионата, который состоится в Павлодаре. Там же решится и вопрос о бронзовом призере.

Сегодняшнее положение команд таково: «Иртыш-Казхром» – 58 очков, «Жетысу» (Алматинская область) – 57, «Алматы» – 46, «Астана» – 43, «Караганда» – 21, «Академия волейбола» (Алматы) – 0. А пока суд да дело, команда «Астана» улетела во Вьетнам на традиционный международный турнир.

Южный старт стрелков

Новый спортивный сезон у представителей стендовой стрельбы начался в Шымкенте. Там на стрельбище «Эльдорадо» прошел первый из четырех намеченных этапов розыгрыша Кубка Казахстана.

Обладатели почетных трофеев будут названы только в ноябре, но после стартового турнира в Южном Казах­стане определились лидеры Кубка страны. Победителями первого этапа на круглом стенде стали Виталий Куликов (Павлодарская область) и Ольга Хайлова (ЮКО), на траншейном – Александр Горун (Алматы) и Сарсенкуль Рысбекова (ЮКО), в дубль-трапе – Александр Клейменов (ЮКО) и Ольга Сабельникова (Мангистауская область), в компакт-спортинге – Константин Бочкарев (Алматы) и Рината Насырова (ЮКО).

Награды были разыграны и среди юниоров. В неофициальном командном зачете вперед вырвались сборные Южно-Казахстанской области и города Алматы, получившие по четыре золотые медали, но у хозяев стенда больше серебряных наград. На третьем месте стрелки Кызылординской области – два «золота».

Начинается отборочный турнир

Сегодня в Румынии начинается отборочный турнир чемпионата Европы-2016 по футзалу. Сборная Казахстана поборется за путевку в финальную часть розыгрыша в группе № 7.

По дороге в Румынию наша команда сделала остановку в Чехии и провела товарищеский матч с национальной сборной этой страны. Уступая по ходу поединка со счетом 1:3, подопечные бразильского тренера Какау сумели вырвать победу – 5:3. Голы в составе гостей забили Чингиз Есенаманов, Павел Таку, Серик Жаманкулов, Михаил Першин и Нурым Кенжебаев.

Первый отборочный матч сборная Казахстана проводит сегодня с хозяевами поля – румынами. 19 марта – игра с Португалией, 21 марта – с Грузией.



