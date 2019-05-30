​Успехи на благо страны

– Инновации сегодня в тренде. А что такое продуктивные инновации?
– Продуктивные инновации понимаются как ключевой фактор роста, эффективно связывающий все сферы экономики и общества. Конкретно наш проект помогает использовать успехи науки в плане их масштабирования и выведения на новый уровень развития в органичной синергии с пилотными программами государства и международных организаций.
Как показывает анализ, в отечественных вузах и НИИ еще недостаточно развито международное сотрудничество, они слабо включены в мировое научно-образовательное пространство. Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» выстраивает экосистему развития науки, коммерциализации ее достижений и интеграции ее в мировое сообщество. Выделяются гранты для коммерциализации перспективных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ казахстанских ученых. Причем программа нацелена на стимулирование приоритетных направлений науки, ориентированных на рынок.
– Какие инструменты поддержки предусмотрены проектом?
– Необходимо повышать потенциал существующих офисов трансферта/коммерциализации технологий в крупных университетах страны. А значит, как считают зарубежные эксперты, нужно наладить бизнес-процессы, разработать маркетинговую стратегию, управление портфелем технологий и интеллектуальной собственностью, проводить технологический аудит вузов в области коммерциализации. Наряду с этим предстоят продвижение проектов коммерциализации, работа с сетями трансферта технологий, финансирование и организация технологического брокерства.
Немаловажны и организация эффективных коммуникаций офисов c иностранными партнерами, создание совместных лабораторий по научно-техническому сотрудничеству, в том числе в вопросах стандартизации и сертификации. Первый раунд грантовой программы по повышению потенциала офисов завершен еще в декабре 2017 года. Межведомственная комиссия МОН РК отобрала 10 офисов, начато обучение полутора тысяч их сотрудников.
Сегодня нашим ученым доступно порядка 20 тысяч международных грантов на исследования как от государственного, так и от частного секторов. На сайте проекта www.fpip.kz уже можно ознакомиться с 220 международными грантами по различным направлениям.
– 2019 год посвящен молодому поколению страны, поддержка молодежи стала приоритетным направлением государственной политики. Как это отмечено в Вашем проекте?
– Цель проводимого нами конкурса по программе «Гранты на поддержку исследований и тренингов постдокторантов (PhD)» – не просто отправить учиться за рубеж, а получить конкурентоспособные исследования в международном масштабе для дальнейшего внедрения в реальные сектора экономики Казахстана. Программа пилотная, благодаря ей мы изучаем спрос в подобных грантах и проводим анализ качества исследований молодых ученых.
Первый раунд программы показал, что наших ученых готовы принять ведущие научные центры США, Сингапура, Германии, Австралии, Голландии и других стран, входящих в рейтинг
ТОП-100 QS Rankingbysubject. Если смотреть шире, разработанная грантовая программа позволяет решить проблему утечки мозгов за рубеж, предоставляя перспективным научным сотрудникам возможность проводить исследования на базе лучших научных центров мира, совместно с лучшими в своей отрасли специалистами.
Впоследствии они должны существенно улучшить качество исследований, проводимых в Казахстане. Но уже и до получения гранта обязаны разработать бизнес-план или стратегию коммерциализации, что поможет им в дальнейшем найти инвестора, получить финансирование от государства или уйти в бизнес самостоятельно.
Еще один компонент программы – «Консорциумы инклюзивных инноваций» – нацелен на объединение науки и бизнеса, создание и внедрение инновационных проектов, оказывающих прямое социальное воздействие. Заявляется даже, что благодаря ей Казахстан сможет увеличить рейтинг индекса инклюзивного развития, что повысит общий рейтинг Глобального индекса конкурентоспособности республики...
Перед запуском программы проделана большая работа по изучению мирового опыта и привлечению ведущих международных экспертов. Были проведены опросы представителей основных стейкхолдеров программы, таких как профильные министерства, НПП «Атамекен», международные организации, бизнес-структуры.
Особое внимание уделено процедурам приема заявок, которые для обеспечения прозрачности принимались только в электронном виде. За прозрачностью следит и специально созданный Международный совет по науке и коммерциализации проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» – независимый консультативный орган при Комитете науки МОН РК. Совет, в который вошли 9 известных ученых, отбирает и мониторит подпроекты, сопровождает грантовые программы.
Окончательный отбор проводила межведомственная комиссия, которая из 95 заявок выбрала 9. При этом софинансирование со стороны бизнеса составляет 15%. Проекты направлены на решение социальных задач в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, адаптации людей с особенными потребностями.
В завершение хотелось бы отметить, что коммерциализация научных разработок – достаточно сложный, трудоемкий процесс. Он связан с практическим использованием результатов научных исследований, конечная цель которых – вывод на рынок новых или улучшенных продуктов, услуг или процессов с получением коммерческого эффекта. Сегодня нам необходимо наладить работающую систему от внедрения научной разработки до заметных экономических последствий на макроуровне, используя новые тренды времени. И успех зависит от грамотной и слаженной работы всего цикла стратегического партнерства.