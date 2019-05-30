​Успехи на благо страны

– Инновации сегодня в тренде. А что такое продуктивные инновации?

– Продуктивные инновации понимаются как ключевой фактор роста, эффективно связывающий все сферы экономики и общества. Конкретно наш проект помогает использовать успехи науки в плане их масштабирования и выведения на новый уровень развития в органичной синергии с пилотными программами государства и международных организаций.

Как показывает анализ, в отечественных вузах и НИИ еще недостаточно развито международное сотрудничество, они слабо включены в мировое научно-образовательное пространство. Проект «Стимулирование продуктивных инноваций» выстраивает экосистему развития науки, коммерциализации ее достижений и интеграции ее в мировое сообщество. Выделяются гранты для коммерциализации перспективных результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ казахстанских ученых. Причем программа нацелена на стимулирование приоритетных направлений науки, ориентированных на рынок.

– Какие инструменты поддержки предусмотрены проектом?

– Необходимо повышать потенциал существующих офисов трансферта/коммерциализации технологий в крупных университетах страны. А значит, как считают зарубежные эксперты, нужно наладить бизнес-процессы, разработать маркетинговую стратегию, управление портфелем технологий и интеллектуальной собствен­ностью, проводить технологический аудит вузов в области коммерциализации. Наряду с этим предстоят продвижение проектов коммерциализации, работа с сетями трансферта технологий, финансирование и организация технологичес­кого брокерства.

Немаловажны и организация эффективных коммуникаций офисов c иностранными парт­нерами, создание совместных лабораторий по научно-техническому сотрудничеству, в том числе в вопросах стандартизации и сертификации. Первый раунд грантовой программы по повышению потенциала офисов завершен еще в декабре 2017 года. Межведомственная комиссия МОН РК отобрала 10 офисов, начато обучение полутора тысяч их сотрудников.

Сегодня нашим ученым дос­тупно порядка 20 тысяч международных грантов на исследования как от государственного, так и от частного секторов. На сайте проекта www.fpip.kz уже можно ознакомиться с 220 меж­дународными грантами по различным направлениям.

– 2019 год посвящен молодому поколению страны, поддержка молодежи стала приоритетным направлением государственной политики. Как это отмечено в Вашем проекте?

– Цель проводимого нами конкурса по программе «Гранты на поддержку исследований и тренингов постдокторантов (PhD)» – не просто отправить учиться за рубеж, а получить конкурентоспособные исследования в международном масштабе для дальнейшего внедрения в реальные сектора экономики Казахстана. Программа пилотная, благодаря ей мы изучаем спрос в подобных грантах и проводим анализ качества исследований молодых ученых.

Первый раунд программы показал, что наших ученых готовы принять ведущие научные цент­ры США, Сингапура, Германии, Австралии, Голландии и других стран, входящих в рейтинг

ТОП-100 QS Rankingbysubject. Если смотреть шире, разработанная грантовая программа позволяет решить проблему утечки мозгов за рубеж, предос­тавляя перспективным научным сотрудникам возможность проводить исследования на базе лучших научных центров мира, совместно с лучшими в своей отрасли специалистами.

Впоследствии они должны существенно улучшить качество исследований, проводимых в Казахстане. Но уже и до получения гранта обязаны разработать бизнес-план или стратегию коммерциализации, что поможет им в дальнейшем найти инвестора, получить финансирование от государства или уйти в бизнес самостоятельно.

Еще один компонент программы – «Консорциумы инклюзивных инноваций» – нацелен на объединение науки и бизнеса, создание и внедрение инновационных проектов, оказывающих прямое социальное воздействие. Заявляется даже, что благодаря ей Казахстан сможет увеличить рейтинг индекса инклюзивного развития, что повысит общий рейтинг Глобального индекса конкурентоспособности рес­публики...

Перед запуском программы проделана большая работа по изучению мирового опыта и привлечению ведущих международных экспертов. Были проведены опросы представителей основных стейкхолдеров прог­раммы, таких как профильные министерства, НПП «Атамекен», международные организации, бизнес-структуры.

Особое внимание уделено процедурам приема заявок, которые для обеспечения проз­рачности принимались только в электронном виде. За прозрачностью следит и специально соз­данный Международный совет по науке и коммерциализации проекта «Стимулирование продуктивных инноваций» – независимый консультативный орган при Комитете науки МОН РК. Совет, в который вошли 9 известных ученых, отбирает и мониторит подпроекты, сопровождает грантовые программы.

Окончательный отбор проводила межведомственная комиссия, которая из 95 заявок выбрала 9. При этом софинансирование со стороны бизнеса составляет 15%. Проекты нап­равлены на решение социальных задач в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, адаптации людей с особенными потребностями.

В завершение хотелось бы отметить, что коммерциализация научных разработок – достаточно сложный, трудоемкий процесс. Он связан с практическим использованием результатов научных исследований, конечная цель которых – вывод на рынок новых или улучшенных продуктов, услуг или процессов с получением коммерческого эффекта. Сегодня нам необходимо наладить работающую систему от внедрения научной разработки до заметных экономических последствий на макроуровне, используя новые тренды времени. И успех зависит от грамотной и слаженной работы всего цикла стратегического партнерства.