​УСПЕХИ на Тайване

Успешно стартовали в теннисном турнире Taiwan Open казахстанские спортсменки. Зарина Дияс, чаще всего успешно выступающая именно на турнирах в странах Азии, на старте одолела россиянку Анну Блинкову – 6:2, 7:5. Во втором круге ее соперницей будет румынка Моника Никулеску. А Юлия Путинцева в Тайбэе нанесла поражение японке Юнри Намигата – 6:2, 6:4. Далее ей предстоит скрестить ракетки с тайваньской теннисисткой Чжан Кайчжень. В женском парном разряде Путинцева и Дияс решили выступить в одной команде. В первом круге им предстоит встреча с Хибино Нао (Япония) и Оксаной Калашниковой (Грузия).

А вот казахстанец Александр Бублик в США на старте Dallas Challenger уступил хозяину корта Джейсону Джангу – 4:6, 4:6.