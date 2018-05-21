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​Успехи «Цифрового Казахстана»
Асель Муканова

В заседании «круглого стола» приняли участие замес­титель Премьер-министра Аскар Жумагалиев, постоянные члены МЭС, члены Правительства Казахстана. А 12 международных экспертов дали оценку реализации инициатив цифровой трансформации нашей страны и рекомендации с учетом лучшего мирового опыта.

Советник по технологиям Правительства Великобритании Лиам Максвелл рассказал о новых моделях финансирования и распределения зат­рат для инициатив в области цифрового правительства. К слову, эта страна считается одним из лидеров цифровой трансформации.

– В Казахстане я очень впечатлен увиденным. Важно иметь сильного и надежного лидера, именно через лидерство можно добиться того, что важные вещи будут работать, – отметил Лиам Макс­велл, открывая обсуждение. – В свое время мы стали выстраивать госуслуги вокруг гражданина, чтобы создать более комфортную и открытую среду, и получили кредит большого доверия со стороны общества. Теперь актуален вопрос кибербезопасности, нужны новые технологии. В 2013 году мы перенесли данные в публичное облако. Заменили все 320 сайтов и сделали открытыми госуслуги, что позволило построить эффективную цифровую экономику и сэкономить 4 млрд фунтов стерлингов. Зарплата в этом секторе практически в 2 раза выше, чем в других. И мы заинтересованы, чтобы данный сегмент продолжал расти. Это позволяет обеспечить устойчивое развитие. Наличие надежной цифровой инфраструктуры, привлечение талантов, обеспечение безопасности – то, что приведет к цифровому Казах­стану. Реализуемые сегодня проекты вселяют большой оптимизм.

Бруно Ланвин, исполнительный директор в INSEAD, выступил с докладом «Талант к инновациям». По его мнению, цифровой рынок труда нуждается в регулировании.

– Мы говорим, что робот отберет у меня работу. Да, это возможно. И здесь система регулирования будет играть огромную роль. Мы должны внушать людям мысль о том, что они должны учиться всю жизнь, чтобы быть востребованными. Вот что актуально на цифровом рынке труда, – отметил он.

Основа «Цифрового Казах­стана» – электронная коммерция. Генеральный менеджер по новым рынкам в Европе, Среднему Востоку и Азии Amason Тони Ван Дер Берг попытался объяснить, как потребителям научиться доверять, а бизнесу – продавать в режиме онлайн.

– Во внедрении цифровизации огромную роль играет облачная компьютеризация. Это прежде всего защита данных и безопасность. Нет кибербе­зопасности – нет доверия, нет доверия – нет электронной коммерции. В электронной коммерции важна налоговая политика, меньше трений на таможне и сетевых издержек. Казахстан может стать лидером в ЕАЭС, улучшив работу по кибербезопасности. И Amazon готов сотрудничать и помогать, – сообщил он.

Тоомас Илвес, бывший президент Эстонии, которая дос­тигла больших успехов в цифровизации, рассказал, что очень впечатлен достиже­ниями Казахстана.

Сегодня в Эстонии предос­тавляется 500 электронных услуг, 99% населения пользуется ими. Есть только 3 транзакции, которые нельзя осуществить в цифровом формате: жениться, развестись и купить землю. Все остальное можно сделать онлайн.

– Проблема цифровизации не в технологиях, они повсюду. Ключевой вопрос – наличие политической воли реа­лизовать изменения. И это меняет классификацию стран, последние, что называется, станут первыми. Главное – создать правильную среду, преимущества для частного сектора. И продолжать разрабатывать те вещи, которые востребованы и полезны людям, – подчеркнул эстонский политик.

Причем у Казахстана даже есть преимущество перед Эстонией, считает сооснователь и первый директор Академии электронного управления e-Governance Ивар Талло.

– В Эстонии нет отдельной организации, которая отвечала бы за услуги, а у вас, помимо «Зерде», есть «Правительство для граждан». Думаю, у вас будут очень быстрые изменения, надо только смотреть с точки зрения граждан и укреп­лять фундамент, например, принять закон о защите персональных данных, – рекомендовал Ивар Талло.

Вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фэриш в своем выступлении затронул вопросы регулирования и использования блокчейн, назвав эту технологию тем, чем был для нас Интернет 20 лет назад.

– В программе «Цифровой Казахстан» многое уже дос­тигнуто за достаточно короткий период времени, – сказал он, отметив важность эксперт­ного совета в качестве консультативного органа. – Технология блокчейн еще должна созреть и быть полностью протестированной. Основное ее применение – управление идентификацией: выпуск документов, подтверж­дение идентичности, регистрация имущества, создание избирательных списков. Для успешного использования блокчейн Правительству следует развивать собственные технические компетенции.

– Китай за 2 года практически до 50% всех мелких транзакций перевел на смарт­фоны, – сообщил главный экономист регионального управления Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Ханс Тиммер.

– Такие страны, как Китай и Кения, очень хорошо используют и улучшают услуги мобильного приложения, цифровизация в образовании развита в Сингапуре. Южная Корея производит потребительские товары и успешно их продает по всему миру, Швейцария ведет активную работу с блокчейном, ОАЭ всегда готовы к экспериментам, они применяют искусственный интеллект, и так далее. Казахстану надо определить, что для него наиболее важно из всего перечисленного, и использовать это в своей концепции, – заявил экономист.

Партнер и управляющий директор Boston Consulting Group Александр Жоров говорил о необходимости инвестиций в человеческий капитал. По его мнению, специалисты должны обмениваться опытом, нужно привозить экспертов и обязательно создавать спрос на цифровизацию.

– Не бойтесь экспериментировать, чем больше «пилотов» запустите, тем больше узнаете. Где-то достигнете успеха, но еще важнее, если где-то потерпите неудачу. Делайте опережающие инвестиции в цифровую инфраструктуру, они окупятся, – посоветовал эксперт.

Заседания МЭС плани­руется проводить 4 раза в год, напомним, первое прошло в рамках форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алматы в феврале текущего года.

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