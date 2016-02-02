​Успешная формула АНК

Вопросы дальнейшего развития межкультурного диалога между нашими странами, направления гуманитарного взаимодействия, особенности казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства – эти вопросы стали ключевыми в ходе встречи, которая прошла в теплой дружеской атмосфере.

Ералы Тугжанов познакомил гостя из Румынии с деятельностью АНК, возглавляемой Президентом Нурсултаном Назарбаевым и ставшей одним из элементов политической системы страны. Сегодня представители более 100 этносов, 17 конфессий входят в состав АНК, отличительной особенностью которой стало представительство интересов этнических групп в высшем законодательном органе – Парламенте страны. Ассамблея избирает 9 депутатов Мажилиса Парламента, которые представляют интересы всех этносов страны, пояснил Е. Тугжанов. Он также рассказал, что сегодня в Казахстане проживает порядка 20 тыс. румын, в основном в северной части страны и в Карагандинской области.

– Казахстанский опыт межнационального согласия набирает все большую популярность в мире, а модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева была успешно презентована в ООН и ОБСЕ. Только в течение прошлого года я принял представителей 24 стран для обмена опытом. В прошлом году по приглашению Китая мы презентовали нашу модель АНК в КНР, а также в России, – отметил заведующий Секретариатом АНК.

В ходе встречи участники обсудили и вопросы взаимодействия АНК в рамках международного партнерства Ассамблеи.

И-Ф. Уркан поблагодарил за приглашение и теплый прием, подчеркнув положительный опыт Казахстана в обеспечении межэтнического согласия. Гость заверил, что Румыния высоко оценивает опыт проводимой Казахстаном политики мира и согласия.

– Узнав о вашей формуле АНК, хочу вас прежде всего поздравить с ее успехом. Думаю, что это не легкий труд, но очень важный для всего народа Казахстана. Я уверен, что ваша страна и дальше будет процветать и развиваться, – выразил мнение румынский депутат.

В завершение встречи Ералы Тугжанов вручил гостю книги о Казахстане и об АНК.