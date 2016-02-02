​Успешная формула АНК

Свежий выпуск
501
Гуляим ТУЛЕШЕВА

Вопросы дальнейшего развития межкультурного диалога между нашими странами, направления гуманитарного взаимодействия, особенности казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства – эти вопросы стали ключевыми в ходе встречи, которая прошла в теплой дружеской атмосфере.

Ералы Тугжанов познакомил гостя из Румынии с деятельностью АНК, возглавляемой Президентом Нурсултаном Назарбаевым и ставшей одним из элементов политической системы страны. Сегодня представители более 100 этносов, 17 конфессий входят в состав АНК, отличительной особенностью которой стало представительство интересов этнических групп в высшем законодательном органе – Парламенте страны. Ассамблея избирает 9 депутатов Мажилиса Парламента, которые представляют интересы всех этносов страны, пояснил Е. Тугжанов. Он также рассказал, что сегодня в Казахстане проживает порядка 20 тыс. румын, в основном в северной части страны и в Карагандинской области.

– Казахстанский опыт межнационального согласия набирает все большую популярность в мире, а модель общественного согласия и общенационального единства Нурсултана Назарбаева была успешно презентована в ООН и ОБСЕ. Только в течение прошлого года я принял представителей 24 стран для обмена опытом. В прошлом году по приглашению Китая мы презентовали нашу модель АНК в КНР, а также в России, – отметил заведующий Секретариатом АНК.

В ходе встречи участники обсудили и вопросы взаимодействия АНК в рамках международного партнерства Ассамблеи.

И-Ф. Уркан поблагодарил за приглашение и теплый прием, подчеркнув положительный опыт Казахстана в обеспечении межэтнического согласия. Гость заверил, что Румыния высоко оценивает опыт проводимой Казахстаном политики мира и согласия.

– Узнав о вашей формуле АНК, хочу вас прежде всего поздравить с ее успехом. Думаю, что это не легкий труд, но очень важный для всего народа Казахстана. Я уверен, что ваша страна и дальше будет процветать и развиваться, – выразил мнение румынский депутат.

В завершение встречи Ералы Тугжанов вручил гостю книги о Казахстане и об АНК. 

Популярное

Все
«Эпидемия» самостроя
Доброе сердце согреет
Наркотики, которых не было
Отказ от прививок ведёт к эпидемии
Коррупционное поле чудес
Отстояли бизнес. По следам нашего выступления
«Просто не мог остановиться...»
Пример гражданской ответственности
Шахтеры были услышаны
Все поручения выполнены
Строим дороги и аэропорты
Бюрократия как камень преткновения
Диплом не должен пылиться в углу
Фундамент будущего
Детский лагерь в... сауне
Развивать книжную индустрию
Солдат пришел на помощь
Капитаны хлебных полей
Хранить традиции и чтить героев
Права банкрота
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Fitch подтвердил суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Pfizer и Roche заходят на фармрынок Казахстана
Родные сестры пропали в Казахстане
Родители заплатят больше полумиллиона тенге за разгромленный детьми погост
7-летняя девочка пропала в Павлодарской области
Вертолет Ми-8 разбился на военном полигоне Узбекистана
Цены на рис в РК выросли сразу на 40%
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты насилия в отношении женщин и детей
"Хезболла" запустила 25 ракет по Израилю
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени

Читайте также

Умному огонь – тепло, глупому – пожар
Блогеры как джокеры
Богатый «урожай»
Подставное лицо

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]