​Успешная миссия

Документы с Минским отделением Белорусской ТПП подписали Алматинская палата торговли и инвестиций и Ассоциация торговых и промышленных предприятий. В составе делегации гостей находились представители пяти белорусских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с казахстанскими фирмами. С нашей стороны было представлено более 20 предприятий.

Казахстан входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров Беларуси в рамках СНГ. Товарооборот между странами в 2015 году составил 519,7 млн долларов. Сегодня в активной стадии реализации находятся 13 межстрановых проектов. Шесть совместных проектов включены в Карту индустриализации Казахстана. В том числе три реализуются на республиканском уровне (карьерная и шахтная техника БелАЗ, тракторы, зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш»).

Три проекта осуществляются на региональном уровне. В их числе: сборка энергонасыщенных тракторов модели «Беларус-3022ДЦ.1»; организация СП автоспецтехники на базе автомобилей МАЗ в АО «Уральскагрореммаш»; создание индустриально-технологического парка сельскохозяйственной и коммунальной техники.