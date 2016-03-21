Прошедшие выборы свидетельствуют о консолидации, положительном и конструктивном настрое всего общества и политичес­ких сил страны. Все это стало возможным благодаря тому, что на протяжении 25 лет независимости в нашей политической традиции закрепились принципы свободного волеизъявления и толерантности.

Если взглянуть на пройденный нашей страной исторический путь, то свой первый выбор народ страны сделал в декабре 1991 года, избрав свое­го Президента. С того самого момента наше общество получило вектор демократического развития и поступательно развивалось в этом направлении. Принятая 30 августа 1995 года на всенародном референдуме новая Конституция страны закрепила институт парламентаризма в стране. Все это придало развитию выборной системы необратимый характер.

Успешная модель развития политической системы страны гарантирует населению свободу выбора. Являясь активным участником избирательного процесса в качестве члена Республиканской общест­венной комиссии по контролю за выборами, могу сказать: прошедшие выборы были честными и открытыми.

Совершенные поездки по регионам и личные наблюдения позволяют утверждать, что областные и районные избирательные комиссии провели выборы в соответствии с действующим законодательством и максимально открыто, что свидетельствует о высоком уровне профессиональной подготовки членов комиссий. Можно еще раз отметить, что в стране сформировалась модель демократического избирательного процесса. Я особо благодарен всем участникам избирательного процесса 2016 года за ответственную работу.