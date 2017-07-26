​Успешное начало

В десятимиллионном Бангалоре на юге Индии проходит розыгрыш Кубка Азии по баскетболу среди женских сборных. За нашу страну на этих соревнованиях играют семь воспитанниц команды «Тигры Астаны» – Мария Астапенко, Анна Винокурова, Оксана Иванова, Надежда Кондракова, Залина Куразова, Оксана Осипенко и Тамара Ягодкина, две баскетболистки из павлодарского «Иртыша» – Эльмира Абикеева и Александра Ковалевская, две из «Окжетпеса» (Кокшетау) – Айгерим Алданышева и Ольга Колесникова, а также Анастасия Бегун из «Астаны».

Со старта девушки взяли приличный разбег, обыграв в предварительной группе «В» соперниц из Ливана – 62:54 и Сингапура – 73:52. Вчера наша сборная встречалась со спортсменками Фиджи. А в другой группе за выход в следующую стадию розыгрыша борьбу ведут команды Индии, Узбекистана и Шри-Ланки.