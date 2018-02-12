​Успешное начало

С победы начали 8-й сезон Всемирной серии бокса мастера кожаной перчатки из казахстанской ­команды Astana Arlans. В дебютном матче они принимали в Центре бокса им. Серика ­Сапиева дебютантов WSB – команду Indian Tigers.

Состав трехкратных триумфаторов серии в новом сезоне сильно изменился, в коллективе много новичков. Но школа казахстанского бокса несравненно выше, чем у приехавших в Караганду гостей. Свои поединки на старте сезона выиграли Серик Темиржанов (весовая категория до 60 кг), Бекболат Курамысов (69 кг), Нурдаулет Жарманов (81 кг) и Нурсултан Аманжолов (свыше 91 кг). Лишь в весе до 52 кг победил гость из Индии – Бишт Кавиндер Сингх. Его соперником был Акниет Балтабаев.

Общий счет – 4:1 в пользу арланов. Следующий матч наши боксеры проведут 24 февраля в Кокшетау. Соперником будет российская ­команда Patriot Boxing Team.