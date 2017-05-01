​Успешное начало

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Юрий Александров

А вчера свои стартовые поединки провели еще два казах­станских боксера: Жомарт Ержан (49 кг) и Кайрат Ералиев (56 кг). Очень насыщенным событиями ожидается сегодняшний день, ведь в бой за медали континентального первенства вступают еще пятеро казахстанских мас­теров кожаной перчатки.

Первомайский старт

Первого мая в теннисном мире началась очередная неделя больших стартов. Но нам надо вернуться на финиш предыдущей семидневки, чтобы сообщить об успешном выступлении казахстанской спортсменки Зарины Дияс. В Китае на турнире Anning Chellenger алматинка благополучно добралась до финала, где встретилась с хозяйкой корта Чжен Сайсай. Счет решающего матча – 7:5, 6:4 в пользу теннисистки из Поднебесной. У Дияс – второе место.

А вчера стартовали сразу нес­колько турниров ATP и WTA. В Мюнхене (Германия) на BMW Open с призовым фондом в 486 тыс. евро казахстанец Александр Бублик не смог пройти квалификацию, уступив бельгийцу Янику Мартенсу – 1:6, 3:6. В основной сетке без отбора выступит Михаил Кукушкин. В первом круге его соперником назван бразилец Томаз Беллуччи. Еще Кукушкин в мужском парном разряде сыграет в одной команде с украинцем Сергеем Стаховским.

А в женском турнире Grand Prix De SAR la Princessa Lalla Meruem (Рабат, Марокко) выступят две казахстанские теннисистки – Ярослава Шведова и Юлия Путинцева. Вчера Путинцева встречалась с Андреа Петкович из Германии.

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