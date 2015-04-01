Успешное начало

В других встречах первого дня были зафиксированы такие результаты: Хорватия – Польша – 3:10, Великобритания – Новая Зеландия – 8:1.
В состав сборной РК тренерский совет включил вратарей Татьяну Можаеву и Айжан Раушанову, защитниц Дарию Молдабай, Асем Тулеубаеву, Галию Нургалиеву, Александру Феклистову, Ажар Хамимулдинову, Ольгу Конышеву, Викторию Сазонову, Екатерину Скобелкину, нападающих Арай Шегебаеву, Зарину Тухтиеву, Меруерт Рыспек, Салтанат Урпекбаеву, Карину Фельзин, Надежду Филимонову, Татьяну Королеву, Алену Фукс, Мадину Турсынову, Пернеш Ашимову, Ксению Бушуеву, Малику Алдабергенову.
Вчера наша команда встречалась со сборной Польши.