Успешное турне казахстанцев по Сибири и Дальнему Востоку

Еще никто в этом сезоне в КХЛ не проводил выездную серию со 100-процентный результативностью. Удалось это сделать лишь коллективу из Астаны. Новокузнецк, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск так и не смогли забрать хотя бы одно очко у набравшего ход «Барыса». Игры были непростые, хватало и курьезных моментов – как в случае с шайбой, забитой нашим вратарем Вита­лием Еремеевым, но самое главное, что они продемонстрировали, так это железную волю нашего клуба.

Вот и в последней игре с хабаровским «Амуром» казахстанским «барсам» пришлось приложить максимум усилий, чтобы переломить ход встречи. Поначалу все складывалось довольно неплохо: уже на 6-й минуте встречи первую шайбу в сезоне забил самый известный хоккеист Казахстана, вернувшийся к нам из НХЛ, Николай Антропов. Но вот дальше поклонникам астанинцев пришлось все больше грустить. Амурские «тигры» нащупали нить игры и до начала третьего периода умудрились забить 3 безответные шайбы.

Не знаем, какие наставления астанинцы получили перед заключительной двадцатиминуткой, но у них словно появились крылья. Вначале на 43-й минуте Брендон Боченски сокращает счет. На 51-й Талгат Жайлауов его сравнивает, и за 5 минут до финального свистка все тот же Николай Антропов окончательно добивает деморализованного соперника. Феерическая победа со счетом 4:3 в нашу пользу стала отличным завершением непростого турне. Теперь предс­тоит не менее сложная домашняя серия, во время которой в столицу Казахстана приедут лидеры Восточной конференции.

Расправили свои крылья, но уже в рамках ВХЛ, карагандинцы. Пос­ле провального старта «беркуты» наконец-то очнулись и продолжают штамповать победы. Очередной жертвой «Сарыарки» стал кондопожский клуб ВМФ-Карелия. «Моряки» уступили казахстанцам на своей площадке со счетом 1:3.

А вот все еще лидер регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги усть-каменогорский «Казцинк-Торпедо» потерпел очередное поражение. На этот раз восточноказахстанцев в их же родных стенах победил двукратный обладатель Кубка Братины нефтекамский «Торос». Башкирский клуб одержал победу со счетом 3:1.

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ