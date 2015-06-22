Успешного полета, молодежь! Свежий выпуск 513 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

Никогда ранее места на трибунах этого спортивного комплекса не занимали такие элегантные юные девушки в вечерних нарядах в сопровож­дении учтивых кавалеров: проститься со школой и получить свои путевки во взрос­лую жизнь здесь собрались выпускники городских школ. Главное и первое напутствие вчерашним школьникам дал аким Алма­ты Ахметжан Есимов. Глава мегаполиса наградил знаком «Алтын белгі» 225 выпускников, а также вручил 34 образовательных гранта молодым людям из малообеспеченных семей, детям-сиротам и инвалидам. Всего в нынешнем году аттестат о среднем образовании получили 7 902 выпускника алматинских школ, из них 142 – отличники учебы.

Глава мегаполиса поздравил собравшихся с окончанием учебы и отметил достижения алматинских школьников по результатам ЕНТ. Алматы в четвертый раз подряд оказался городом с самым лучшим показателем среднего образования в Казахстане. Средний балл сдачи ЕНТ в Алматы составил 92,1. В то время как в среднем по республике – 79,4 балла.

– Развитию системы образования в Алматы уделяется особое внимание, 20% бюджета города направляется в эту сферу. Улучшается материальное положение учителей, строятся детские сады и школы, которые оснащаются самым современным оборудованием, – отметил Ахметжан Есимов. – Все это дает положительные результаты. Предмет нашей гордости – ежегодные высокие показатели наших выпускников по результатам ЕНТ. Отдельные слова благодарности хочу выразить учителям и родителям. Такие высокие результаты достигнуты благодаря вашей постоянной поддержке, воспитанию, вашему благородному и самоотверженному труду.

Материальное поощрение работников образовательной сферы становится ежегодной доброй традицией. В нынешнем году из средств местного бюджета денежную премию получат 1 500 педагогов. Обладателями 300 тыс. тенге станут 500 лучших учителей, 1 000 молодых специалистов получат по 150 тыс. тенге. В прошлом году на эти цели из бюджета города было выделено 300 млн тенге.

Каждый третий выпускник набрал более 100 баллов, пятеро – 124 балла, а выпускница школы-лицея № 90 Анастасия Яковлева показала абсолютный результат – 125 баллов из 125 возможных. Фестиваль «Жас түлек» продолжился вальсом выпускников и концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады и ведущих творческих коллективов страны. А чуть позже по почти вековой традиции выпускники отправились встречать свой первый рассвет взрослой жизни.



