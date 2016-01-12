Успешную операцию на сердце четырехдневному ребенку сделали хирурги Актау
Актауские хирурги успешно прооперировали сердце четырехдневному ребенку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.
"Актауские хирурги впервые провели операцию на открытом сердце ребенку четырех дней от роду. Малыш появился на свет в роддоме Жанаозена. Еще в утробе матери ему поставили неутешительный диагноз – врожденный порок сердца. Обычно такую патологию обнаруживают на ранних сроках беременности. Узнав о диагнозе, кардиохирурги из Актау сразу же отправились в Жанаозен. На третьи сутки с помощью санавиации новорожденного привезли в областной центр, а на четвертый день провели сложнейшую операцию. Хирургам пришлось сделать на одном из самых жизненно важных органов малыша пластику и поставить искусственный клапан", – передает телеканал.
Над сердцем, которое весит всего чуть больше 20 граммов, пять часов трудились 7 врачей. "Мы очень боялись потерять малыша. Я была в отчаянии и уже ни во что не верила. То, что сделали актауские врачи, – чудо. Большое им спасибо", – сказала мама малыша Улмекен Абилаева.
По словам заведующего отделением кардиохирургии мангистауской областной больницы Альберта Абулхасова, ребенок поступил с врожденным пороком сердца, атрезией легочной артерии. "Порог был критический, пациент требовал оперативного вмешательства, поэтому было проведено пациенту оперативное радикальное лечение, после чего ребенок был выписан через 10 дней из стационара домой", – заключил заведующий отделением.