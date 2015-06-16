Свежий выпуск Успешный дебют Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Виталий Вориводин «взлетел» над сеткой. Увидел перед собой плотный частокол блока и незащищенный пятачок на пятом номере. Удар – и мяч упал к ногам игроков Венесуэлы. Уверенно атаковал и капитан команды Александр Стольников, другие ребята.

Для дебютанта международных состязаний столь высокого уровня казахстанская мужская дружина начала игру более чем уверенно. Но она была хозяйкой площадки, к тому же сотни жамбылцев, заполнивших трибуны Дворца спорта «Тараз-Арена», мощно поддерживали своих спорт­сменов.

Одержав верх в первой партии (25:22) и проиграв во второй (31:33), казахстанцы стали действовать более осмотрительнее в защите и разнообразнее в атаке и заслуженно победили (25:23). Четвертый игровой отрезок прошел в отчаянной борьбе. Но удача улыбнулась венесуэльцам (28:30).

В пятой партии наша сборная продемонстрировала свои лучшие качества во всех элементах игры, особенно на блоке (счет 15:9 более чем убедителен). В итоге – трудная победа (3:2).

Матч с командой Египта начался для нашей сборной с досадной потери – получил серьезную травму главный диагональный Виталий Вориводин. А вышедший вместо него Сергей Костив не смог полноценно заменить лидера атак. Почувствовав слабину соперников, египтяне усилили напор, стали играть еще более собранно. 0:3 – первое поражение казахстанцев.

К матчу с испанцами наша сборная готовилась особенно тщательно. Уверен: главный тренер команды Андрей Патраков настраивал команду только на победу. Хотя мало кто верил, что малоопытный дебютант дерзнет положить на лопатки многоопытный и мощный коллектив, без труда одолевший и венесуэльцев, и египтян. Но волейбол, как и всякая коллективная игра, богат на сюрпризы.

И гром грянул! Бесстрашно атакуют Сергей Костив и Антон Кузнецов. У наших ребят получается все. Отрыв от испанцев неумолимо растет. При счете 19:14 встревоженный тренер соперников Фернандо Муньос берет тайм-аут. Но это не спасает партию. 1:0 – казахстанцы лидируют. Но уже в следующей партии испанская сборная перехватывает инициативу и выигрывает со счетом 3:1.

19 июня в столице Египта сборная Казахстана вновь встретится с этими же командами на играх второго этапа.