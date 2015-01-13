Успешный год Ядерного центра

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Айгуль БИДАНОВА, Семей
Генеральный директор НЯЦ РК Эрлан Батырбеков, подводя итоги года, отметил, что факторы успеха коллектива – это и запуск ряда новых перспективных проектов, и рост количества заключенных контрактов, и положительные финансовые показатели. К примеру, уже 20 лет ведутся плодотворные совместные исследования в области безопасности атомной энергетики с японскими коллегами. И в юбилейный год оно стало еще более актуальным – начаты несколько проектов, направленных на изучение свойств жаростойких материалов, которые предполагается использовать в устройствах безопасности ядерных реакторов АЭС в целях увеличения их экс­плуатационной надежности.
Также совместно с Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам (CEA) Франции запущен проект по исследованию безопасности разрабатываемого Францией перспективного реактора на быстрых нейтронах. Кроме того, Национальному ядерному центру предложено сотрудничество и в области исследований проблем обеспечения безопасности легководных реакторов, которыми на сегодня представлено около 80% рабочих реакторов во всем мире.
В сотрудничестве с департаментом энергетики США и Аргоннской национальной лабораторией НЯЦ РК приступил к реализации масштабного проекта по конверсии своих исследовательских реакторов на топливо пониженного обогащения. Как пояснил Э. Батырбеков, проект предполагает сокращение до 19,5% содержания в топливе урана-235. Уже проведены исследования возможности такой конверсии, и с нынешнего года начнутся испытания пилотных образцов низкообогащенного топлива, специально созданных в России для исследовательских реакторов НЯЦ РК.
Сегодня НЯЦ РК является членом международного консорциума, который работает над созданием многофункционального исследовательского реактора нового поколения, управляемого с помощью пучка протонов (проект MYRRHA). Данный реактор позиционируется как один из самых надежных и безопасных. На регио­нальном уровне сотрудниками НЯЦ завершен большой проект по уничтожению инфраструктуры для испытаний оружия массового поражения. В рамках программы по нераспространению полностью завершено исследование такой наиболее загрязненной площадки полигона, как опытное поле.
– Вот уже на протяжении 7 лет мы исследуем территории полигона с точки зрения радиоэкологии. В 2014 году завершили исследования более 6 тысяч квад­ратных километров его земель, что составляет примерно 30% от всей его территории. При этом исследования не проходят обособленно: нами было получено положительное экспертное зак­лючение экспертов МАГАТЭ по западным и юго-восточным землям, до этого – по северным землям, – рассказал Э. Батырбеков.
В НЯЦ РК придерживаются позиции, что все земли бывшего испытательного полигона должны приносить пользу нашему государству, причем не только за счет их передачи в сельскохозяйственный оборот. В частности, использование земель на таких участках, как «Балапан» и «Дегелен», для нужд народного хозяйства практически невозможно.
– Мы предложили использовать эти земли для захоронения промышленных и технологических отходов. Тем самым эти участки будут приносить реальную пользу стране. Примером эффективного использования пустующих земель бывшего СИПа в 2014 году стало строительство полигона промышленных отходов ТОО «Казцинк» в максимально короткие сроки: в июле мы приступили к строи­тельно-монтажным работам, и уже в декабре объект был введен в эксплуатацию, – отметил гендиректор НЯЦ РК.
При этом Э. Батырбеков акцентировал внимание на правильном подходе и выдерживании всех технологических требований к организации подобных могильников.
Земли полигона не являются единственной площадкой, на которой специалисты НЯЦ вели работы по вопросам радиоэкологии. Как рассказал Э. Батырбеков, ученые ядерного центра работали на Иртышском химико-металлургическом заводе, который до 90-х годов прошлого века производил редкоземельные металлы. Производственный процесс сопровождался выработкой такого радиоактивного элемента, как торий, в результате чего достаточно большие территории вокруг завода были загрязнены. В ушедшем году был завершен весь запланированный объем работ по одному из цехов завода, не меньшие работы предстоят и в дальнейшем.
В минувшем году специалисты НЯЦ РК, а именно – Института радиационной безопасности и экологии – проводили радиоэкологические исследования в поселке Калачи, ставшем известным из-за так называемого «сонного синд­рома» среди его жителей. По словам гендиректора Ядерного центра, главный вывод, к которому пришли специалисты, – радиация не является прямой причиной загадочного явления в поселке.
Завершилась встреча подведением итогов ежегодного конкурса среди журналистов на объективное отражение проблем бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона. Генеральный директор НЯЦ РК Э. Батырбеков и вице-президент МАД «Невада – Семей» Султан Картоев вручили дипломы и призы представителям отличившихся СМИ, среди которых и «Казах­станская правда».

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