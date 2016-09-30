​Успешный мужчина и мудрая женщина

Они познакомились студентами в 1990-м. Наступала новая эра. Канат, будущий инженер промышленного транспорта, в то время учился в политехническом институте. Раушан в КарГУ готовилась стать преподавателем химии. Через год поженились.

Скромная семья Коянбаевых жила, как и родина, насущными заботами, утверждаясь в окружении, поднимая благосостояние, решая повседневные задачи и ставя цели. Становление – непростая пора, но жизнь менялась на глазах, будущее увлекало. Страна избирала свой путь, провозгласив независимость, став равной в правах и возможностях среди государств.

В ее успехе есть и вклад Коянбаевых. Четыре поколения педагогов! Династия начинается с деда, дело которого продолжили мама, кандидат педагогических наук, две сестры Каната, он сам, его жена Раушан и дочь Ардана, которая ведет спецдисциплины в колледже. Канат мечтал быть только инженером и прошел весь путь от слесаря до руководителя подразделения. Но тут его, производственника, Раушан, преподаватель химии горно-индустриального колледжа, убедила перейти в систему профтехобразования.

Поразмышлял и пришел в лицей № 3 мастером производственного обучения. Через полгода стал замес­тителем директора по учебно-производственной работе. Потом его назначили директором Саранского технического колледжа, через шесть лет он возглавил Темиртауский индустриально-технологический колледж. Если это карьера, то ей способствует сплоченная семья, любовь и взаимопонимание супругов во всем.

– За спиной каждого успешного мужчины стоит сильная женщина, – убежден Канат Кабдиевич и говорит о Раушан Жумажановне: «Моя жена очень мудрая женщина».

Им нескучно друг с другом. Они обсуждают прошедший день, делятся опытом и советами. Преподавателям ТиПО надо каждый день повышать знания, чтобы было, что дать ученикам – технологии меняются каждый день. И обучают они профессии и жизни: как реализоваться, не растеряться в жестоких условиях рынка.

– Без любви к детям в педагогике невозможно, потому что надо понимать их душой и сердцем, болеть за них, жить их интересами, – размышляет Канат Кабдиевич.

У счастливых родителей – Каната Кабдиевича и Раушан Жумажановны – трое детей и внук. Для них четверть века пролетела как день. Они отметили серебряную свадьбу.