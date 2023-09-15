Успешный предприниматель внес 10,5 млн тенге в ENU Endowment Fund

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана отметил, что ключевым звеном развития образовательной экосистемы должны стать эндаумент-фонды при вузах. ENU Endowment Fund, основанный выпускниками вуза, сегодня активно развивается и увеличивает свой целевой капитал. Успешный предприниматель Бакытжан Акан внес 10 500 000 тенге в эндаумент фонд для поддержки талантливых студентов.

ЕНУ развивает преемственность поколений и укрепляет связь между ними. Выпускники вуза активно оказывают поддержку и проявляют заботу нынешним студентам своего альма-матер. Предприниматель Бакытжан Акан пополнил целевой капитал ENU Endowment Fund. Основатель компании «Akan Building» в стенах ЕНУ получил образование по направлению «Строительство».

 «В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как я поступил в Евразийский национальный университет на специальность «Строительство». Студенческую жизнь я провел насыщенно в стенах общежития. Учился на гранте.

ENU Endowment Fund помогает нуждающимся студентам, это – благотворительность. Если завтра люди, получившие в свое время помощь, станут успешными и будут вносить вклад в развитие страны, это и будет для нас лучшей наградой. Призываю всех выпускников помогать своему родному вузу.

Хочу сказать нынешним студентам, что образованный человек в наши дни преуспеет в жизни. Поэтому вкладывайте в свои знания, будущее страны - в ваших руках. Не забывайте проживать студенческую жизнь ярко и активно, ведь спустя годы вы будете вспоминать об этих годах», - обратился к студентам предприниматель.

В связи с историческим событием имя выпускника было размещено на Древе славы, посвященном вкладу выпускников и меценатов в развитие университета.

Отметим, ENU Endowment Fund основан в апреле 2022 года выпускниками вуза для поддержки талантливых и нуждающихся студентов. При этом целевой капитал фонда остаётся неприкосновенным и имеет накопительный характер. Финансирование проектов планируется только за счет полученного инвестиционного дохода.

Сегодня выпускники вуза активно участвуют в жизни университета и делают вклад в эндаумент-фонд, оказывая помощь студентам.

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