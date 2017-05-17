​Успеть за мировыми трендами

Рабочая поездка депутатов началась со знакомства с деятельностью акселератора Tech Garden, где лучшие стартап-проекты проходят акселерацию. Сенаторы пообщались с авторами перспективных бизнес-проектов, ознакомились с условиями для развития инновационных технологий, с работой KBTU Drilling Centre, производством ТОО «DS Multimedia» с брэндом Tecata, выпускающим светодиодные лампы, и ТОО «Eltex Alatau», которое производит телекоммуникационное оборудование.

Открывая заседание, председатель комитета Аскар Бейсенбаев напомнил, что в Послании Президента Нурсултана ­Назарбаева «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность» первым приоритетом определена ускоренная технологическая модернизация экономики. В Послании отмечена необходимость развития в стране таких перспективных отраслей, как 3D-печать, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы. Глава государства поручил развивать научный и инновационный потенциал на базе вузов и Парка инновационных технологий «СЭЗ ПИТ Алатау». В ходе заседания поднимались проб­лемные вопросы, касающиеся системы управления специальной экономической зоны, совершенствования системы налогообложения и таможенных платежей СЭЗ, внедрения мер стимулирования спроса на продукцию.

Как отметил генеральный директор Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Санжар Кеттебеков, в истории развития парка наступил период, когда ставка делается не на увеличение количества компаний, а на повышение их качества.

– Сегодня в планах создание полной цепочки Индустрии 4.0, которая начинается от горнодобывающего комплекса, переходит на новые материалы, заканчивается аддитивным машинострое­нием. Казахстан может внести свою серьезную лепту именно в производстве новых материалов,– подчеркнул Санжар Кеттебеков.

По словам вице-министра по инвестициям и развитию РК Тимура Тохтабаева, вопрос дальнейшего развития автономного кластерного фонда и парка «СЭЗ ПИТ» сегодня активно решается на уровне Премьер-министра РК. Он отметил, что недавнее знакомство с последними инновационными трендами в Лондоне свидетельствует о том, что в мире уже серьезно говорят о Индустрии 5.0. Сегодня мировая индустрия борется за снижение себестоимости продукции и создание новых материалов.

– Считаем, что открытие цент­ров компетенции актуально, чтобы студенты могли обучаться самым современным новшествам, а компании понимали, куда идти завтра. Мир стремительно развивается, если сегодня на внедрение инноваций уходит 2–3 года, в ближайшие 5 лет уже понадобятся месяцы, а потом и дни, – подчеркнул представитель министерства.

Итоги обсуждения подвел председатель комитета Аскар Бейсенбаев, который отметил, что ПИТ не должен быть местом, где превалируют сборочные технологии, а стать драйвером казахстанской экономики. Он призвал Министерство по инвестициям и развитию рассмотреть поднятые вопросы и принять все необходимые решения в ходе корректировки стратегии инновационного кластера «Парк инновационных технологий». В настоящее время министерство приступило к разработке концепции нового закона «О специальных экономических зонах и индустриальных зонах». Аскар Бейсенбаев подчеркнул, что результаты обсуждения будут учтены депутатами Сената в работе над соответствующими законодательными актами.