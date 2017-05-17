​Успеть за мировыми трендами

Свежий выпуск
545
Айгуль Турысбекова, Алматы

Рабочая поездка депутатов началась со знакомства с деятельностью акселератора Tech Garden, где лучшие стартап-проекты проходят акселерацию. Сенаторы пообщались с авторами перспективных бизнес-проектов, ознакомились с условиями для развития инновационных технологий, с работой KBTU Drilling Centre, производством ТОО «DS Multimedia» с брэндом Tecata, выпускающим светодиодные лампы, и ТОО «Eltex Alatau», которое производит телекоммуникационное оборудование.

Открывая заседание, председатель комитета Аскар Бейсенбаев напомнил, что в Послании Президента Нурсултана ­Назарбаева «Третья модернизация Казах­стана: глобальная конкурентоспособность» первым приоритетом определена ускоренная технологическая модернизация экономики. В Послании отмечена необходимость развития в стране таких перспективных отраслей, как 3D-печать, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы. Глава государства поручил развивать научный и инновационный потенциал на базе вузов и Парка инновационных технологий «СЭЗ ПИТ Алатау». В ходе заседания поднимались проб­лемные вопросы, касающиеся системы управления специальной экономической зоны, совершенствования системы налогообложения и таможенных платежей СЭЗ, внедрения мер стимулирования спроса на продукцию.

Как отметил генеральный директор Автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий» Санжар Кеттебеков, в истории развития парка наступил период, когда ставка делается не на увеличение количества компаний, а на повышение их качества.

– Сегодня в планах создание полной цепочки Индустрии 4.0, которая начинается от горнодобывающего комплекса, переходит на новые материалы, заканчивается аддитивным машинострое­нием. Казахстан может внести свою серьезную лепту именно в производстве новых материалов,– подчеркнул Санжар Кеттебеков.

По словам вице-министра по инвестициям и развитию РК Тимура Тохтабаева, вопрос дальнейшего развития автономного кластерного фонда и парка «СЭЗ ПИТ» сегодня активно решается на уровне Премьер-министра РК. Он отметил, что недавнее знакомство с последними инновационными трендами в Лондоне свидетельствует о том, что в мире уже серьезно говорят о Индустрии 5.0. Сегодня мировая индустрия борется за снижение себестоимости продукции и создание новых материалов.

– Считаем, что открытие цент­ров компетенции актуально, чтобы студенты могли обучаться самым современным новшествам, а компании понимали, куда идти завтра. Мир стремительно развивается, если сегодня на внедрение инноваций уходит 2–3 года, в ближайшие 5 лет уже понадобятся месяцы, а потом и дни, – подчеркнул представитель министерства.

Итоги обсуждения подвел председатель комитета Аскар Бейсенбаев, который отметил, что ПИТ не должен быть местом, где превалируют сборочные технологии, а стать драйвером казахстанской экономики. Он призвал Министерство по инвестициям и развитию рассмотреть поднятые вопросы и принять все необходимые решения в ходе корректировки стратегии инновационного кластера «Парк инновационных технологий». В настоящее время министерство приступило к разработке концепции нового закона «О специальных экономических зонах и индустриальных зонах». Аскар Бейсенбаев подчеркнул, что результаты обсуждения будут учтены депутатами Сената в работе над соответствующими законодательными актами. 

Популярное

Все
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
Мирный атом спасает жизни
Нужны ли печатные СМИ?
На службе в казахстанской полиции сейчас состоят около 700 служебных собак
Столичная «Астана» одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций УЕФА
Турция отмечает 100-летие основания республики
«Кайрат» прошел, а «Аят» оступился
Казахстан завершил выступление на 4-х Азиатских параиграх, завоевав 41 медаль
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
«Балдырған» и его друзья
Непреднамеренное... убийство
Принцип для всех един
И снова взрыв
Строительство АЭС: за или против?
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
Защищая права ребенка
Дави на газ!
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане
Музейные ценности
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Сбылась вековая мечта
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Те, кто стоял у истоков
Один день из жизни страны
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Как сберечь «золотую» курицу?
Женское дело
Большая радость для малых сел
Современное рабство
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти
Школам не хватает учеников
Наркотики продавались через продуктовые магазины на западе Казахстана
Культ плова
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Министра обороны Китая сняли с должности
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр

Читайте также

Вместе против рака
Счет идет на центнеры
Прикрыли лавочку
Никто не выжил

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]