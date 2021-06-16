Успеют ли вакцинировать 10 миллионов казахстанцев до осени, ответил Цой
Жанат Тукпиев
О том, получится ли к осени привить от COVID-19 10 миллионов человек, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает Kazpravda.kz.
"Конечно, мы хотим, чтобы вакцинация была как можно быстрее завершена. Допустим, за вчерашний день порядка 90 тысяч доз привито. Тенденция последних дней – только в районе 90-100 тысяч вакцинируются. Мы будем работу активизировать. Цель мы ставим – 10 миллионов к осени. Но при этом, конечно, мы надеемся на то, что все наши граждане, которые не вакцинировались, также придут на вакцинацию и поддержат. Потому что люди болеют повторно без прививки. Нам нужно будет защищаться, чтобы повторно таких волнообразных скачков коронавирусной инфекции не было в Казахстане", – сказал Цой.
Министр подчеркнул, что всем обществом необходимо стремиться к вакцинации 10 миллионов граждан к осени.
"Поэтому сейчас все зависит от сознательности граждан, все зависит от того, насколько будет правильно информационно доведено, как будут работать наши прививочные пункты", – отметил глава Минздрава.
В заключение Цой добавил, что все развитые страны идут по пути вакцинации в рамках борьбы с COVID-19.