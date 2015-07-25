Статьи Успокоить "тревожное озеро" Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Объектом тревоги для селевиков является и высокогорное озеро № 6, находящееся на леднике, который носит имя Маншук Маметовой. Оно находится в бассейне реки Малая Алматинка на высоте 3 600 м над уровнем моря северо-восточнее ледника Туюк-Су. Много лет наблюдает за этим озером ведущий научный сотрудник департамента изменения климата и водных проблем Казгидромета, доктор географических наук, профессор Борис Степанов.



– Долгое время озеро № 6 сущест­вовало в ледяной чаше и опорожняться могло только поверх­ностным переливом, – рассказывает он. – Но в последние два года началась естественная фильтрация озера через подземные моренные образования. В результате зимой оно полностью опорожняется. Не так давно стало известно, что его уровень еще не достиг той отметки, когда необходимо включать сифоны, чтобы производить сброс воды.



– Но то, что озеро само опорожняется, это же хорошо?



– С одной стороны, вроде бы так. Но с другой – такие озера считают­ся особо опасными, потому что фильтрация в морену приводит к образованию подземных каналов стока. Они постоянно расширяют­ся, и неизвестно, как и в каком направлении будет развиваться эта "подземная дорога".



– В чем же опасность?



– Существует риск закупорки каналов, в результате они могут прорваться. Но где и когда – никто не знает. Рядом с озером есть вход в грот. Еще лет 10 назад его площадь была высотой примерно 3 метра и шириной до 10 метров! Правда, такие гроты не закупориваются. Но велика опасность их обвала. С другой стороны, не исключен и такой вариант развития событий: вода постепенно просочится через грунт, и какое-то время ничего страшного не произойдет.



– То есть необходимо постоян­но отслеживать ситуацию?



– Безусловно, что и делается. Хотя, на мой взгляд, изучение озера – дело очень сложное и дорогое. Гораздо дешевле и проще его опорожнить. Нами разработана технология, которая без особых затрат позволит это сделать. А не будет озера, не будет и проблемы, – считает профессор Степанов.



В то же время у "Казселезащиты" на этот счет своя точка зрения. Ее специалисты считают, что морену трогать опасно. Да и сложно тащить высоко в горы тяжелую технику. Поэтому они выступают за постоянный контроль ситуации и сброс воды в критические момен­ты. Тем более что ниже озера, в бассейне Малой Алматинки, расположена плотина "Мынжылки", еще ниже – мощная плотина на Медео. Хотя, на взгляд профессора Степанова, это не панацея от бед, потому что емкость водохранилища в Мынжылках всего 200 тысяч кубов. И если прорвется озеро № 6, то уже первые 10 тыс. кубов воды превратятся в селевую массу, которая переполнит селехранилище, уничтожив плотину. А учитывая, что емкость озера около 200 тыс. кубов, оставшаяся вода, превратившись в сель, двинется в сторону Медео.



Поэтому лучше всего с селями не бороться, а предупреждать их. И существуют пути решения этого вопроса. По словам того же профессора Степанова, для этого высоко в горах, где сели только зарождаются и представляют собой всего лишь скопление талой воды, можно строить заградительные сооружения, способные эту воду задерживать и постепенно спускать без всякого вреда. А можно проложить по горным склонам сверху вниз каналы, по которым стекала бы вода, не образуя оползней. Это гораздо дешевле и надежнее, чем строить дорогостоящие плотины. В общем, свет в конце туннеля всегда есть.