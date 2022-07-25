Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...

Ранец с каплями…

До первого сентября, конечно, есть еще время и как будто бы можно не торопиться со сборами ребенка в школу, но практичные родители еще вчера освежили в памяти длинный список вещей, необходимых для нового учебного года, а сегодня побежали по магазинам.

В Петропавловске мы сделали это вместе с родителями двух ребят (учащихся второго и пятого классов). Предвидя немалые расходы, они решили сэкономить на костюмах, купленных год назад и пока еще пригодных для носки. Но вот если мальчишки сильно вырастут за лето, то придется раскошелиться в среднем на 20–25 тыс. тенге.

– Каждому! – со значением сказала бабушка школьников. – Школьная форма, как ни странно, дороже, чем обычный костюм. Одна жилетка 8 000 тенге. Туфли, кроссовки – еще 15 тысяч. Пеналы и портфели мы тоже не покупали, сойдут и старые, мальчики у нас аккуратные. Но если бы пришлось покупать, то за каждый портфель должны заплатить по 10–13 тысяч тенге. Без нового спортивного костюма не обойтись, плюсуем еще 15–20 тысяч тенге.

Стоимость одежды зависит от возраста ребенка, чем старше – тем дороже.

В числе канцелярских товаров фигурируют тетради из 12 лис­тов (40 штук + 20 обложек), авторучки (5 штук), простой карандаш (5), упаковка цветных карандашей, альбом, дневник, две линейки, ластик (5), точилка, циркуль, пластилин, гуашь. За все это будьте любезны отдать отдать 21 000 тенге – на одного школьника.

В магазинах Петропавловска продается школьная форма от производителей Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Турции и Китая. Самый низкий ценовой сегмент – это Китай и Турция. Казахстанские производители предлагают школьную форму в среднем ценовом диапазоне и выше среднего.

Цена зависит еще и от качества. Например, белую рубашку из синтетической ткани можно купить в пределах от 3 500 до 5 500 тенге, цены на рубашки из хлопка начинаются от 7 000. Брюки или юбка из 100-процентного полиэстера стоят в пределах 5 000–6 000 тенге, из смесовой ткани с добавлением шерсти – минимум в два раза дороже.

Выбор школьной формы большой, даже несмотря на то, что многие продавцы признаются: сегодня на прилавках много одежды из прошлогодних запасов. Что покупать, зависит от финансовых возможностей родителей. Минимальный комплект школьной одежды (костюм плюс две рубашки) можно собрать в пределах 40 000 тенге.

Кроме формы потребуются сменная обувь, одежда на физкультуру – футболка, шорты или спортивные брюки, чешки и кроссовки, ланч-бокс, или контейнер для перекусов. Около 10 тыс. тенге уйдет на наряды для девочек (колготки, бантики и заколочки). Не менее 20 тыс. понадобится на покупку верхней одежды. Одна ветровка потянет на 19–25 тыс.

Практичные родители Северо-Казахстанской области школьные закупки делают на рынках и оптовках, они следят за скидками на канцелярию в супермаркетах. Все больше становится родителей, пользующихся услугами интернет-торговли, поскольку там можно дешевле купить одежду и канцелярию, даже несмотря на высокий курс иностранной валюты.

В итоге, суммируя все покупки, сборы одного североказахстанского ребенка в школу обойдутся в кругленькую сумму – примерно 100 тыс. тенге.