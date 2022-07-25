Общество
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Андрей Кратенко, Петропавловск

Ранец с каплями…

До первого сентября, конечно, есть еще время и как будто бы можно не торопиться со сборами ребенка в школу, но практичные родители еще вчера освежили в памяти длинный список вещей, необходимых для нового учебного года, а сегодня побежали по магазинам.

В Петропавловске мы сделали это вместе с родителями двух ребят (учащихся второго и пятого классов). Предвидя немалые расходы, они решили сэкономить на костюмах, купленных год назад и пока еще пригодных для носки. Но вот если мальчишки сильно вырастут за лето, то придется раскошелиться в среднем на 20–25 тыс. тенге.

– Каждому! – со значением сказала бабушка школьников. – Школьная форма, как ни странно, дороже, чем обычный костюм. Одна жилетка 8 000 тенге. Туфли, кроссовки – еще 15 тысяч. Пеналы и портфели мы тоже не покупали, сойдут и старые, мальчики у нас аккуратные. Но если бы пришлось покупать, то за каждый портфель должны заплатить по 10–13 тысяч тенге. Без нового спортивного костюма не обойтись, плюсуем еще 15–20 тысяч тенге.

Стоимость одежды зависит от возраста ребенка, чем старше – тем дороже.

В числе канцелярских товаров фигурируют тетради из 12 лис­тов (40 штук + 20 обложек), авторучки (5 штук), простой карандаш (5), упаковка цветных карандашей, альбом, дневник, две линейки, ластик (5), точилка, циркуль, пластилин, гуашь. За все это будьте любезны отдать отдать 21 000 тенге – на одного школьника.

В магазинах Петропавловска продается школьная форма от производителей Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Турции и Китая. Самый низкий ценовой сегмент – это Китай и Турция. Казахстанские производители предлагают школьную форму в среднем ценовом диапазоне и выше среднего.

Цена зависит еще и от качества. Например, белую рубашку из синтетической ткани можно купить в пределах от 3 500 до 5 500 тенге, цены на рубашки из хлопка начинаются от 7 000. Брюки или юбка из 100-процентного полиэстера стоят в пределах 5 000–6 000 тенге, из смесовой ткани с добавлением шерсти – минимум в два раза дороже.

Выбор школьной формы большой, даже несмотря на то, что многие продавцы признаются: сегодня на прилавках много одежды из прошлогодних запасов. Что покупать, зависит от финансовых возможностей родителей. Минимальный комплект школьной одежды (костюм плюс две рубашки) можно собрать в пределах 40 000 тенге.

Кроме формы потребуются сменная обувь, одежда на физкультуру – футболка, шорты или спортивные брюки, чешки и кроссовки, ланч-бокс, или контейнер для перекусов. Около 10 тыс. тенге уйдет на наряды для девочек (колготки, бантики и заколочки). Не менее 20 тыс. понадобится на покупку верхней одежды. Одна ветровка потянет на 19–25 тыс.

Практичные родители Северо-Казахстанской области школьные закупки делают на рынках и оптовках, они следят за скидками на канцелярию в супермаркетах. Все больше становится родителей, пользующихся услугами интернет-торговли, поскольку там можно дешевле купить одежду и канцелярию, даже несмотря на высокий курс иностранной валюты.

В итоге, суммируя все покупки, сборы одного североказахстанского ребенка в школу обойдутся в кругленькую сумму – примерно 100 тыс. тенге.

Популярное

Все
Фондовый рынок Казахстана в "медвежьей" зоне
Казахстан – Саудовская Аравия: широкие возможности для сотрудничества
Упор на профилактику и пациента
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Как в Казахстан возвращают похищенные активы из-за рубежа
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июля
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июля
Украли то, не знаем что
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Я ушел навсегда...
Как решить "пастбищную" проблему Казахстана – интервью
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Транспорт , Общество
Авиакомпанию Air Astana оштрафовали за задержку рейсов
Общество
Насколько казахстанцы доверяют правоохранителям – исследова…
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Общество
Следственный суд продлил арест Арыстанбеку Мухамедиулы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]