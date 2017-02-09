​Ust-kamenogorsk Gold 14 under называет чемпионов

Более 60 игроков из 13 регионов страны боролись за титулы на кортах теннисного центра Smash и призы, подготовленные генеральным спонсором соревнований – ТОО «Казцинк», в одиночном и парном разрядах. Помимо ценных подарков, компания взяла на себя все расходы на проживание, питание, а также трансфер игроков до места соревнований.

Легкая прогулка

Именно так можно охарактеризовать турнирный путь рос­лого парня из Актобе Да­нияла Таскали. Четвертый номер посева ничуть не смутил теннисиста, который по ходу соревнований не отдал соперникам ни единого сета. Мощная подача и плоские удары навылет с задней линии – главное оружие игрока, не раз ставившее в тупик всех его оппонентов. В финальном поединке против Эрика Жакия­нова (Караганда, № 6 посева) Таскали не стал отходить от привычной тактики. Хотя иногда его удары и давали сбой, число активно выигранных мячей все же превалировало над ошибками. Ровно за час он играючи «разделался» с Эриком – 6:2, 6:2 и завоевал звание чемпиона Казахстана.

Бронзу между собой разыграли Ислам Орынбасар (Астана, № 1 посева) и Адиль Каракаев (Павлодар, № 3 посева). Со счетом 6:1, 2:6, 6:0 победу одержал игрок из Павлодара.

Когда есть ключ к сопернику

Усть-каменогорская тен­нисистка Татьяна Николенко (№ 6 посева), по ходу, придерживалась того же принципа. Играя в оборонительный теннис, Таня возвращала на половину корта соперниц даже самые безнадежные мячи, тем самым вынуждая их рисковать еще больше, пробивать еще сильнее, а значит, чаще ошибаться, за счет чего сама набирала очки. Ее вынуж­денные выходы к сетке чаще всего завершаются успешно, и конечно, когда ситуация не предполагает других вариантов, как заколотить мяч в корт, Николенко не упускала такой возможности.

А еще Таня сдержала слово, ведь на церемонии открытия она без доли сомнения заявила: «Я собираюсь выиграть этот турнир!» Сказано – сделано. Выдав в ½ финала «валидольный» матч против Сандугаш Кенжибаевой (Астана, № 7 посева) – 6:0, 5:7, 6:2, спортсменка шагнула в решающую стадию соревнований, где ее ждала Дана Байдаулет (Астана, № 4 посева). К слову, финал вполне мог бы быть чисто усть-каменогорским, но спортсменка из Астаны решила по-другому, оставив за бортом Адию Советканкызы (№ 8 посева) – 6:4, 6:1.

Быстро подобрав ключики к сопернице Николенко легко забрала первый сет – 6:2. Во второй партии Татьяна уверенно двигалась к намеченной цели и уже вела 4:1, но тут Дана неожиданно включилась в игру. Посылая мячи навылет один за другим и все чаще принимая вторую подачу Татьяны навылет, астанинка восстановила паритет в партии, а затем теннисистки подошли к тай-брейку, который остался за Байдаулет 7:6 (7:3).

В решающем сете определяю­щим фактором стала вынос­ливость. Ее-то Николенко не занимать. Хоть первый гейм более чем уверенно ушел к Дане, последующие 6 остались за Татьяной. Подарив сопернице скрытую «баранку», Таня на правах хозяйки турнира завоевала первый титул в нынешнем году в этой возрастной категории.

– В целом игра сложилась хорошо, ведь я победила. Сегодня у меня была очень хорошая соперница, ее игра постоянно менялась, она доставала многие тяжелые мячи и часто пробивала навылет. Буду дальше работать и стараться побеждать на остальных турнирах, – отмечает Татьяна Николенко.

Третье место оспаривали Адия Советканкызы и Сандугаш Кенжибаева. Победа со счетом 6:1, 6:4 досталась Сандугаш.

Успехи на двоих

Кроме одиночных титулов, были разыграны и парные. В финале среди мальчиков ракетки скрестили Александр Черномаз (Актобе) и Ислам Орынбасар против двух Дания­лов – Таскали и Даркена (оба Актобе). Со счетом 6:4, 6:3 победа осталась за Александром и Исламом. Бронзу разыграли Арсланбек Айткулов (Караганда) в паре с Эриком Жакия­новым и Арман Кенжебек в паре с Ерасылом Ердилдой (оба Кызылорда). Сильнее оказался дуэт Айткулова и Жакиянова – 6:2, 7:6 (7:3).

Среди девочек Адель Баймагамбетова (Актобе) и Ангелина Кистер (Актобе) в финале обыграли Дарью Елфимову (Актобе) и Адель Малгонусову (Алматы) – 6:4, 6:0. К титулу в одиночке Татьяна Николенко добавила бронзу в паре с Сандугаш Кенжибаевой, обыграв Дану Байдаулет и Жанел Рустемову (Астана) – 7:6 (7:5), 6:3. Помимо грамот и медалей, победителям вручили планшеты, а игрокам, занявшим 2-е и 3-е места, – сотовые телефоны.