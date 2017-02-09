​Ust-kamenogorsk Gold 14 under называет чемпионов

Более 60 игроков из 13 регионов страны боролись за титулы на кортах теннисного центра Smash и призы, подготовленные генеральным спонсором соревнований – ТОО «Казцинк», в одиночном и парном разрядах. Помимо ценных подарков, компания взяла на себя все расходы на проживание, питание, а также трансфер игроков до места соревнований.
Легкая прогулка
Именно так можно охарактеризовать турнирный путь рослого парня из Актобе Данияла Таскали. Четвертый номер посева ничуть не смутил теннисиста, который по ходу соревнований не отдал соперникам ни единого сета. Мощная подача и плоские удары навылет с задней линии – главное оружие игрока, не раз ставившее в тупик всех его оппонентов. В финальном поединке против Эрика Жакиянова (Караганда, № 6 посева) Таскали не стал отходить от привычной тактики. Хотя иногда его удары и давали сбой, число активно выигранных мячей все же превалировало над ошибками. Ровно за час он играючи «разделался» с Эриком – 6:2, 6:2 и завоевал звание чемпиона Казахстана.
Бронзу между собой разыграли Ислам Орынбасар (Астана, № 1 посева) и Адиль Каракаев (Павлодар, № 3 посева). Со счетом 6:1, 2:6, 6:0 победу одержал игрок из Павлодара.
Когда есть ключ к сопернику
Усть-каменогорская теннисистка Татьяна Николенко (№ 6 посева), по ходу, придерживалась того же принципа. Играя в оборонительный теннис, Таня возвращала на половину корта соперниц даже самые безнадежные мячи, тем самым вынуждая их рисковать еще больше, пробивать еще сильнее, а значит, чаще ошибаться, за счет чего сама набирала очки. Ее вынужденные выходы к сетке чаще всего завершаются успешно, и конечно, когда ситуация не предполагает других вариантов, как заколотить мяч в корт, Николенко не упускала такой возможности.
А еще Таня сдержала слово, ведь на церемонии открытия она без доли сомнения заявила: «Я собираюсь выиграть этот турнир!» Сказано – сделано. Выдав в ½ финала «валидольный» матч против Сандугаш Кенжибаевой (Астана, № 7 посева) – 6:0, 5:7, 6:2, спортсменка шагнула в решающую стадию соревнований, где ее ждала Дана Байдаулет (Астана, № 4 посева). К слову, финал вполне мог бы быть чисто усть-каменогорским, но спортсменка из Астаны решила по-другому, оставив за бортом Адию Советканкызы (№ 8 посева) – 6:4, 6:1.
Быстро подобрав ключики к сопернице Николенко легко забрала первый сет – 6:2. Во второй партии Татьяна уверенно двигалась к намеченной цели и уже вела 4:1, но тут Дана неожиданно включилась в игру. Посылая мячи навылет один за другим и все чаще принимая вторую подачу Татьяны навылет, астанинка восстановила паритет в партии, а затем теннисистки подошли к тай-брейку, который остался за Байдаулет 7:6 (7:3).
В решающем сете определяющим фактором стала выносливость. Ее-то Николенко не занимать. Хоть первый гейм более чем уверенно ушел к Дане, последующие 6 остались за Татьяной. Подарив сопернице скрытую «баранку», Таня на правах хозяйки турнира завоевала первый титул в нынешнем году в этой возрастной категории.
– В целом игра сложилась хорошо, ведь я победила. Сегодня у меня была очень хорошая соперница, ее игра постоянно менялась, она доставала многие тяжелые мячи и часто пробивала навылет. Буду дальше работать и стараться побеждать на остальных турнирах, – отмечает Татьяна Николенко.
Третье место оспаривали Адия Советканкызы и Сандугаш Кенжибаева. Победа со счетом 6:1, 6:4 досталась Сандугаш.
Успехи на двоих
Кроме одиночных титулов, были разыграны и парные. В финале среди мальчиков ракетки скрестили Александр Черномаз (Актобе) и Ислам Орынбасар против двух Даниялов – Таскали и Даркена (оба Актобе). Со счетом 6:4, 6:3 победа осталась за Александром и Исламом. Бронзу разыграли Арсланбек Айткулов (Караганда) в паре с Эриком Жакияновым и Арман Кенжебек в паре с Ерасылом Ердилдой (оба Кызылорда). Сильнее оказался дуэт Айткулова и Жакиянова – 6:2, 7:6 (7:3).
Среди девочек Адель Баймагамбетова (Актобе) и Ангелина Кистер (Актобе) в финале обыграли Дарью Елфимову (Актобе) и Адель Малгонусову (Алматы) – 6:4, 6:0. К титулу в одиночке Татьяна Николенко добавила бронзу в паре с Сандугаш Кенжибаевой, обыграв Дану Байдаулет и Жанел Рустемову (Астана) – 7:6 (7:5), 6:3. Помимо грамот и медалей, победителям вручили планшеты, а игрокам, занявшим 2-е и 3-е места, – сотовые телефоны.