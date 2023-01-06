Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС передадут фонду "Самрук-Казына"

Правительство Казахстана приняло постановление от 20 декабря 2022 года «О передаче государственных долей участия некоторых товариществ с ограниченной ответственностью в оплату акций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: instagram.com/ukges_hpp

«Передать государственные доли участия в товариществах с ограниченной ответственностью «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» и «АЭС Шульбинская ГЭС» в оплату акций акционерного общества «Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына» при условии получения положительного отраслевого заключения уполномоченного органа соответствующей отрасли, согласованного с органами национальной безопасности», – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.