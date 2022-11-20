"Устал после смены, но сходил и проголосовал" – спасший подростка от гибели пожарный Ильяс Агибаев

Пожарные и спасатели – люди ответственные. В день выборов, несмотря на непростой график и трудные смены, они находят время, чтобы проголосовать.

Ильяс Агибаев/фото автора

Несмотря на то, что 20 ноября – воскресенье, у спасателей и пожарных продолжаются трудовые будни. День выборов, хоть и очень важное событие, но их от важной службы не освобождает. Ведь помощь людям, попавшим в беду, может понадобиться в любую минуту.

Тем, кто только заступает на смену, нужно успеть проголосовать до ее начала: ежедневная пересменка начинается в 8.30, опаздывать нельзя. Но и те, кто свою смену уже отработал, – тоже не откладывают участие в голосовании в долгий ящик.

– В день выборов у меня закончилась смена. Устал, но все равно сходил и проголосовал, – говорит 33-летний командир отделения специализированной пожарной части № 1 города Караганды Ильяс Агибаев. – Это много времени не занимает. Тем более что избирательный участок находится рядом с моим домом. Считаю, голосовать на выборах – обязанность каждого гражданина Казахстана. Ведь от нашего выбора зависит будущее. С возрастом это особо начинаешь осознавать.

Спасатели и пожарные работают сутками. У одних смена начинается в 9 часов утра, у других в это время она заканчивается. Поэтому теоретически попасть на избирательный участок могут все. Исключений для работников экстренных служб не делают. Урны для голосования в те же пожарные части не приносят. Да и командир отлучиться не разрешит.

– Но если у нас кто-то ходил на выборы и не успел на пересменку, то начальство к этому с пониманием относится. Никого не отчитывают, – добавляет Ильяс Агибаев.

Карагандинец пришел на избирательный участок один. Говорит, рад бы был проголосовать вместе с супругой, но она сидит с ребенком. Да и после работы хочется отдохнуть, выспаться.

Ильяс служит в органах гражданской защиты 11 лет. Он – пример для своих коллег. Недавно его наградили медалью «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін» («За отвагу в чрезвычайной ситуации»). Ильяс спас подростка от гибели.

ЧП произошло воскресным утром, 23 октября. Ильяс Агибаев вместе с товарищами приехал на вызов в 10-этажный дом в спальном районе Караганды. Жильцы сообщили пожарным, что в квартире, из окна которой валит дым, есть человек. Нужно было поставить автолестницу, но не удалось: двор оказался заставлен автомобилями.

Поэтому спасатели вошли в подъезд и поднялись на восьмой этаж. Они вскрыли входную дверь квартиры и увидели, что в зале полыхает огонь. Несмотря на это, Ильяс осмотрел все комнаты и в одной из спален нашел подростка. Он лежал без сознания. Пожарный завернул его в одеяло и вынес на улицу, где передал врачам скорой помощи.

Позже в пожарную часть № 1 приехала мать спасенного подростка – Асель Маликова. Она поблагодарила командира Агибаева и его команду за спасение сына.

«Хочу отметить храбрость сотрудника пожарной службы Ильяса Рахимжановича Агибаева, – написала женщина в письме на имя начальника ДЧС Карагандинской области. – Он ни секунду не думал о риске для жизни. Проник в квартиру, прошел через огонь и дым, укутал моего сына одеялом и вынес на улицу. Ильяс – герой нашего времени, отважный, ответственный сотрудник пожарной службы».

Ильяс Агибаев не считает свой поступок подвигом. Он сделал то, что должен был. И не важно, какой день на календаре, – выходной, праздник или день выборов.