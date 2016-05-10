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​Установили бюст
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

Недалеко от этих мест расположено село, названное именем легендарного земляка. Жизнь Изгутты Айтыкова, погибшего в Великой Отечественной войне, оборвалась в 22 года. Примерно такого же возраста были военнослужащие, почтившие память Героя залпом из стрелкового оружия. В мероприятии приняли участие представители ветеранских организаций ВКО, односельчане, студенты и школьники. Из Астаны приехали Нурлан и Майкен Айтыковы, родные племянники Изгутты Айтыкова, отец которых тоже воевал на фронте.

Председатель городского совета аксакалов Сайлаухан Аухадиев в выступлении перед участниками церемонии отметил, что в общей сложности 109 вои­нов-восточноказахстанцев за проявленные героизм и мужество на фронтах Великой Отечественной были удостоены звания Героя Советского Союза. 

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