​Установили памятник писателю

Земляки свято чтут память о писателе, родившемся в Курмангазинском районе, и перед открытием восьмиметрового монумента у его подножия звучали стихи народного поэта. Памятник установлен на видном месте – перед Дворцом торжеств. Как отмечалось в ходе торжественной церемонии, он будет вдохновлять молодежь на изучение истории и творческого наследия Жумекена Нажимеденова, которое еще до конца не исследовано.

Как отметил на торжественной церемонии аким Атырауской области Бактыкожа Измухамбетов, нынешний год был посвящен Жумекену. В регионе состоялось 80 мероприятий различного характера, в которых приняли участие студенты и школьники, деятели культуры, творческие коллективы. В Атырауской области 8 улиц в различных населенных пунктах, а также школа и поселок названы именем писателя.