​Установили трудовой рекорд

За прошедший месяц предприятие открытым способом извлекло из недр 1,3 млн тонн угля, а это на 153 тыс. тонны больше предыдущего собственного рекорда, установленного в сентябре. Всего же за 10 месяцев предприятием, входящим в Евразийскую Группу (ERG), добыто свыше 7,8 млн тонн отличного твердого топлива. Потребителям отгружено 1,2 млн тонн высококачественной продукции.

В новой победе заслуга коллектива горного участка, где трудятся заместитель начальника участка «Центральный» Маулет Нурмаганбетов, начальник участка «Западный» Орынбек Рахимбеков, машинисты экскаваторов Болат Кокин, Иван Мороз, Азамат Хавди, Рахман Тоханов, Аманжан Турсынбеков, Николай Чеховской, Тимофей Примов и их коллеги.

– С начала освоения разреза в 1985 году и по настоящее время добыто более 131,9 миллиона тонн угля, – говорит президент АО «Шубарколь комир» Тулеуген Акбаев. – Только за последние годы объем добычи вырос в 1,5 раза. В наших планах – за год добыть более 10 миллио­нов тонн угля. Есть полная уверенность в достижении такого результата. Оснащенность предприятия позволяет стабильно наращивать темпы вскрышных и добычных работ.

Высоким результатам радуются и в акимате Нуринского района: разрез Шубарколь – крупнейший налогоплательщик. В прошлом году рост объема производства составил более 10%, и за год поступило в бюджет свыше 6,7 млрд тенге налогов. Нравится жителям поселка Шубарколь, что предприятие содержит котельную, помогает поселковой школе и местным ветеранам.

Стабильно наращивать темпы вскрышных и добычных работ предприятию позволяет парк современных машин. На угольном разрезе работают канатные, шагающие и высокопроизводительные гидравлические экскаваторы Hitachi с емкостью ковша 11 и 21 кубометр, используемые на вскрышных работах. Предприятие располагает мощным арсеналом автосамосвалов грузоподъемностью от 45 до 220 тонн для транспортировки угля и породы. Технология работ с применением такой техники увеличивает производительность, снижает себестоимость и удельный расход топлива, повышает безопасность работ.

АО «Шубарколь комир», где трудятся 2 500 человек, а инженерно-технический состав укомплектован специалистами высокого класса, разработало стратегию развития до 2022 года. В нее включена и программа диверсификации производства с упором на создание новых продуктов угля, который известен далеко за пределами Казахстана уникальными свойствами, и половина его добычи идет на экспорт в семь стран. Его зольность составляет чуть более 4%. Такой показатель приближает шубаркольские недра к жидким углеводородам.

Есть еще одна особенность – на экспорт отгружается уголь фракцией 0–50 мм, а весь крупно-сортовой уголь отправляется казахстанским потребителям: промышленным предприятиям и населению. Угледобывающая компания может служить примером и результативного импортозамещения. Почти 10 лет назад она ввела в строй завод спецкокса на 200 рабочих мест и мощностью 210 тыс. тонн валового продукта в год. Производство уникальное и пока не имеет аналогов. Спецкокс выпускается по технологии низкотемпературной сухой дистилляции и превосходит аналогичные продукты из Китая и России. Его основные потребители – крупнейшие отечественные предприятия, такие как АО «ТНК «Казхром», АО «Казцинк», АО «Казфосфат».

Другая особенность «Шубарколь комир» – ТЭС мощностью 2 МВт, работающая на попутном коксовом газе. Никогда прежде на территории стран СНГ попутный низкокалорийный и сильнозагрязненный коксовый газ не использовался в энергетических газопоршневых установках. Теплоэлектростанция, которую обслуживают 10 человек, стабильно вырабатывает по 500–600 тыс. кВт-часов электроэнергии в месяц и полностью обеспечивает внутренние потребности коксового завода.

В достижении целей АО первым среди угольных предприятий вошло в интегрированную систему менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО-9001, ИСО-14001 и OHSAS 18001.