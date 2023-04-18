Установилось равновесие

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Кошкарбек Тусипов, Астана

Шестая партия матча на первенстве мира по шахматам завершилась убедительной победой Дина Лижэня над Яном Непомнящим.

фото fide.com

Китайский и российский гроссмейстеры (напомним, что Ян выступает под флагом ФИДЕ) уже показали четыре самые результативные (за последние 40 лет) партии из шести на старте турнира: ничья сохранилась только в первой и третьей по счету встречах. В последний раз подобная результативность была продемонстрирована в матче за звание чемпиона мира по шахматам в 1981 году между Анатолием Карповым (СССР) и Виктором Корчным (Швейцария) в итальянском Мерано.

Играя в столице Казахстана белыми фигурами, Дин Лижэнь выбрал лондонскую систему, которая давала ему изначально более прочную позицию для развития последующих атак. Как говорят специалисты, эта партия напоминала повторение предыдущей, где Ян Непомнящий обыграл спортсмена из Поднебес­ной, постепенно переигрывая его за счет лучшей координации фигур белых.

Нынче преимущество Дина обозначилось к 40-му ходу. Ян еще сопротивлялся до 44-го, пока игра не была окончательно проиграна. Поединок затянулся на добрых четыре часа. Соперники продолжают играть очень красиво. При этом общий счет между ними стал ничейным – 3:3.

– Я ожидал, что может быть любой дебют, в том числе и лондонская система в одной из партий, и это случилось. Полагаю, сыграл худшую партию в жизни. Практически каждый ход был плохим, даже когда у меня имелся шанс в ужасной позиции, способной вывести на равную. Плохой день. Вся моя игра состоя­ла из неточностей, – отметил Ян Непомнящий на пресс-конференции после игры.

Напомним, что согласно регламенту матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам состоится тай-брейк из четырех игр. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Только поединками на звание чемпионов события в столице Казахстана не завершаются. Уже завтра в Астане стартует шахматный фестиваль Satty Zhuldyz («Счастливые звезды»), который продлится по 26 апреля. Это будет весьма интересный турнир по быстрым шахматам и блицу. Призовой фонд установлен в размере 265 000 долларов.

В турнире будут участвовать как титаны спорта, так и новые восходящие звезды. Например, россиянин Владимир Крамник, 14-й чемпион мира по шахматам, будет соревноваться вместе с другой бывшей чемпионкой мира – представительницей Китая Хоу Ифань, 13-й чемпионкой мира по шахматам среди женщин, которая впервые за более чем три года сыграет за пределами Китая.

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