Установить контроль за расходованием средств в сфере ЖКХ: Президент поручил разработать новый законопроект

Правительством РК разработан законопроект, касающийся сферы жилищных отношений. Он будет внесен в Парламент в текущем году. Об этом, выступая на открытии IV сессии VI созыва, сказал Президент Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Сфера жилищных отношений напрямую затрагивает интересы каждого жителя. На фоне динамичного развития строительства в сфере жилищно-коммунальных хозяйств имеются нерешенные вопросы. Опросы показывают, что этот вопрос волнует многих наших граждан из-за недоработанности, несогласованности в работе, как тех, кто обслуживает, так и тех, кто дает эти услуги, поэтому такое недовольство мы чувствуем со стороны граждан", – сказал Глава государства.
Он также отметил, что требуется обеспечить прозрачность взаимодействия между обслуживающими компаниями и собственниками жилья.
"Установить контроль за расходованием средств в ответственности естественных монополистов. Нужно выстроить понятную эффективную систему управления общедомовым хозяйством. По моему поручению Правительством разработан соответствующий законопроект, который будет внесен в Парламент в этом году", – сообщил Назарбаев.