Установить лимит при госзакупках для стройкомпаний предложил депутат

Депутат Сената Парламента Казахстана Серик Шайдаров на правительственном часе в палате рассказал о фактах, когда одна и та же строительная компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ впоследствии передается на субподряд, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Сегодня одна и та же компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ впоследствии передается на субподряд, а иногда и многоступенчатый субподряд. Такая практика приводит к невыполнению подрядчиками своих договорных обязательств, снижению качества строительства, а также к росту цен от одного субподрядчика к другому», – сказал Серик Шайдаров.

Чтобы не допускать в будущем консервации объектов и в последующем выделения дополнительных средств на их завершение или восстановление, он предложил Правительству углубить цифровизацию через установление на портале госзакупок автоматизированных лимитов на участие и победу в конкурсах одной компании с учетом ее материально-технических и трудовых ресурсов.