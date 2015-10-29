Свежий выпуск Установка – войти в пятерку Михаил ТЁ, Тараз

По итогам завершившегося недавно первого тура наши девушки с четырьмя очками оказались на шестой позиции. Начало у казахстанок не задалось – в первый соревновательный день они уступили ханты-мансийской «Югре» со счетом 6:14. Зато днем позже с разницей в два мяча (12:10) одолели санкт-петербургскую «Диану».

Затем жамбылские воспитанницы с большим преимуществом (21:5) обыграли команду из Нижнего Новгорода «Буревестник-ННГУ». К сожалению, в заключительной игре они вновь потерпели поражение, на этот раз от лидера первого тура чемпионата – коллектива «Динамо-Уралочка» из Златоуста. Итог их встречи – 8:22.

Результативными атаками в нашей команде отметились Айжан Акылбаева, Замира Мырзабекова, Оксана Сайчук, Анна Турова, Анастасия Миршина, Камила Закирова, Асем Мусарова. Справедливос­ти ради следует сказать, что команда из Казахстана – самая молодая по возрасту участниц. К тому же соперницы – 9 лучших российских игровых коллективов.

Заместитель директора клуба «Айша-биби» Ербол Бабаев считает, что наши девушки выступили достойно и до конца сезона еще смогут проявить себя. Благодаря эффективной и плодотворной предсезонной подготовке, а также сплоченности коллектива, спортсменки клуба хорошо смотрелись как в физическом, так и тактическом плане.

Задача на этот чемпионат у жамбылской команды – не из легких, но, по мнению капитана команды Асем Мусаровой, вполне достижимая – войти в пятерку сильнейших. Для этого им предстоит закрепить свой успех и сместить идущую впереди них команду «Спартак-Волгоград».



