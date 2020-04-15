Установлен источник заражения КВИ в доме престарелых в Акмолинской области
Айдана Демесинова
Источник заражения коронавирусной инфекцией в доме престарелых в Акмолинской области установлен. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева в ходе онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Ранее сообщалось, что в доме престарелых были случаи инфицирования. В центре пребывало 147 опекаемых и 74 сотрудника. В связи с выявленными случаями коронавируса и тремя летальными исходами, которые имели место среди опекаемых данного центра, установлено 221 контактных. Из них опекаемых 147, 74 - персонал. Все были обследованы на КВИ ПЦР, выявили вирус у 38 опекаемых и у 3 сотрудников. 8 человек с лабораторно подтвержденным случаем были госпитализированы в медорганизации Нур-Султана, 27 человек - в больницу Аршалинского района, двое сотрудников - в медицинскую организацию Кокшетау и 1 - в Нур-Султан", - сказала Актаева.
Она отметила, что из числа опекаемых двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, 1 - на аппарате ИВЛ, второй - на кислородной поддержке.
"У остальных тяжесть состояния условлена именно их основными заболеваниями, потому что 51 опекаемый являются колясочниками, есть своя основная патология. Источник установлен, так как было проведено эпидемиологическое расследование. Источником оказалась сотрудница дома престарелых. Проведена заключительная дезинфекция. Все переведены в карантин или в стационары", - заключила вице-министр здравоохранения.
Напомним, что в доме престарелых в Акмолинской области произошло массовое заражение коронавирусной инфекцией.
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