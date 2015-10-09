Установлен курс доллара на выходные

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта geo.tv
Курс доллара достиг 274,72 тенге на вечерней сессии KASE при объеме торгов $5,6 млн, передает Kazpravda.kz.

Средневзвешенный курс рубля в ходе дневной сессии на бирже составил 4,4832 тенге за рубль при объеме торгов 45 млн рублей.

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В то же время Национальный банк сообщил о проведении 8 октября 2015 года валютных интервенций на торгах KASE. Нацбанком было продано $111 млн.

Таким образом, в течение сентября Нацбанк проводил интервенции в размере $144 млн долларов, $270,4 млн, $67,2 млн, $213,1 млн долларов,$41,95 млн $58,5 млн и $225 млн, а также в октябре – $119,9 млн, $106,5 млн долларов, $54,5 млн, $20 млн и $66,6 млн.

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