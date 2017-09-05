В мире
Установлен новый рекорд по сборке кубика Рубика
Американец Патрик Понс установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика, сообщает korrespondent.net
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В ходе проходивших в Вирджинии соревнований 15-летнему Понсу удалось собрать головоломку за 4,69 секунды.
По словам подростка, он был в шоке, когда узнал свой результат.
Ранее мировой рекорд принадлежал австралийцу Феликсу Земдегсу, который собрал кубик Рубика за 4,73 секунды.
Как сообщал Корреспондент.net, робот собрал кубик Рубика меньше чем за 0,637 секунды.