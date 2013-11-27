[caption id="attachment_14400" align="alignleft" width="300"] фото Виктора Барбаша[/caption]

Оригинальный монумент, посвященный 20-летию введения в обращение национальной валюты, создан группой дизайнеров по инициативе местных филиа­лов банков второго уровня. Именно в хранилище жамбылского областного филиала Национального банка, одного из крупнейших в бывшем СССР, и были доставлены в ноябре 1993 года отпечатанные в Великобритании банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге. И уже отсюда они разошлись по всем финансовым учреждениям республики.

Почти одновременно на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске началась подготовка к выпуску первых казахстанских монет. А через два года в Алматы открыли отечественную банкнотную фабрику.

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз