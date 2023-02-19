Установлен размер расходов кандидата в депутаты на агитацию

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Об этом на заседании ЦИК проинформировала член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина.

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами.

Таким образом, для кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 950 тысяч тенге. Из них 450 тысяч тенге на выступление с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 300 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 200 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы, кроме кандидатов, баллотирующихся по партийным спискам, устанавливается размер расходов в объеме 550 тысяч тенге. Из них 350 тысяч тенге на выступление с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 130 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов, 70 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов городов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступление с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.

Для кандидатов в депутаты маслихатов районов устанавливается размер расходов в объеме 350 тысяч тенге. Из них 200 тысяч тенге на выступление с программами по телевидению и радио, а также публикацию 2 статей в периодических печатных и/или сетевых изданиях, 100 тысяч тенге на проведение публичных предвыборных мероприятий и выпуск агитационных материалов и 50 тысяч тенге на транспортные расходы.